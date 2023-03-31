Осужденного за убийство паралимпийца не стали досрочно выпускать на свободу

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Южноафриканскому бегуну-ампутанту Оскару Писториусу, осужденному за убийство своей девушки Ревы Стенкамп, отказали в досрочном освобождении из тюрьмы, сообщает AFP со ссылкой на адвоката Писториуса.

Слушания по ходатайству легкоатлета об условно-досрочном освобождении прошли в пятницу. Решение об отказе принял специальный комитет, собравшийся в тюрьме Аттериджвилля, где Писториус отбывает наказание.

«Я не знаю, по каким причинам было отказано в ходатайстве, нам только сообщили, что оно было отклонено и что может быть снова рассмотрено через год», — сказала адвокат спортсмена Таня Коэн.

Писториус, которому сейчас 36 лет, в ночь на 14 февраля 2013 года убил Стенкамп, сделав несколько выстрелов в запертую дверь туалета, позже он объяснил свои действия тем, что принял ее за грабителя. Изначально Писториус был признан виновным в непредумышленном убийстве и в октябре 2014 года приговорен к пяти годам тюремного заключения, но был досрочно выпущен из тюрьмы через год и помещен под домашний арест. В начале декабря 2015 года Верховный суд ЮАР удовлетворил протест прокуратуры и признал спортсмена виновным в умышленном убийстве Стенкамп. В июле 2016 года Писториус был приговорен к шести годам лишения свободы с правом на условно-досрочное освобождение.

Однако прокуратура ЮАР оспорила вердикт сначала в Верховном суде Претории, а после отклонения апелляции — в Верховном апелляционном суде, который удовлетворил ходатайство стороны обвинения и вынес в ноябре 2017 года приговор в виде 13 лет и 5 месяцев тюремного заключения за умышленное убийство.