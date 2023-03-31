Школьник установил рекорд, которого не было у Болта. На стометровке — новая звезда

Первым в легкоатлетическом сезоне-2023 удалось пробежать 100 м быстрее гроссмейстерских 10 секунд 19-летнему Буваджи Нкруми. Учащийся выпускного класса и капитан команды Кингстонского колледжа на юниорских соревнованиях «Первый класс» в столице Ямайки одержал уверенную победу в финале на королевской дистанции с результатом 9.99. Это — национальный рекорд среди спортсменов до 20 лет. Тем не менее забегом юный талант был недоволен и заявил, что не сумел преодолеть дистанцию идеально.

Еще один наследник Болта?

У спринтера-тинейджера есть прозвище — Доктор Скорость. Как объясняет сам Нкруми, оно появилось не из-за того, что он любит естественные науки или планирует изучать медицину (как раз с учебой у спортсмена, по его собственным словам, не слишком ладится), а благодаря истории с необычным именем. Незадолго до рождения мальчика его отец слушал по радио сюжет о докторе по фамилии Буваджи, так будущего легкоатлета и назвали. С детства не слишком габаритный парень отличался скоростью — уже в возрасте 12 лет бежал стометровку за 11,06!

На международном уровне Нкруми заявил о себе в прошлом сезоне. С чемпионата мира по легкой атлетике для спортсменов не старше 20 лет, проходившего в начале августа 2022 года, ямайский спринтер увез две серебряные медали: эстафетную и личную. В финальном забеге на дистанции 100 м Буваджи установил рекорд страны (10.02), но за победу не боролся — Летсиле Тебого из Намибии был недосягаем — 9,91 и мировой рекорд в возрастной категории.

Показанные Нкруми в этом году 9,99 позволили ему стать третьим в истории спортсменом, пробившим заветный барьер до наступления двадцатилетия. Помимо Тебого и ямайца, в этот клуб спринтеров-вундеркиндов входит также Трейвон Броммел из США (9,97). Карьера последнего спортсмена является отличным примером того, что не все сверхбыстрые юниоры «сдуваются» на взрослом уровне. С разницей в семь лет (2015 и 2022) Броммел брал бронзовые медали чемпионатов мира, а в прошлом сезоне одержал победу в зачете стометровки в рамках престижной серии «Бриллиантовая лига».

Великие ямайские спринтеры, впрочем, шли к пиковым скоростям куда медленнее. Мировой рекордсмен Усэйн Болт до 20 лет на старт дистанции 100 м на официальных соревнованиях не выходил вообще, обладатель третьего времени в истории Йохан Зверь Блейк в 19 лет бежал стометровку за 10,07. Однако свои лучшие результаты ямайские суперзвезды показывали уже в возрасте за двадцать — великие 9,58 Болта, и выдающиеся 9,69 Блейка состоялись, когда обоим атлетам было по 22 года.

Пока даже не лидер поколения

Нынешнее поколение спринтеров раскрывается раньше: сопернику Нкруми Летсиле Тебого в июне исполнится 20, Эррийону Найтону из США (19.49 на дистанции 200 м — мировой рекорд для тех, кому до двадцати) так же, как и ямайскому таланту — 19 полных лет. Вся эта троица способна поменять расстановку сил в спринте еще до Олимпийских игр в Париже-2024. Однако для того, чтобы выйти на мировой уровень, и Тебого, и Найтону, и особенно Нкруми необходима стабильная соревновательная практика на международном уровне.

Дело в том, что школьник из Кингстона пока что — «домашняя» звезда. Первой проверкой сил для Нкруми за пределами Ямайки станут Игры стран Карибского бассейна в Нассау (Багамские острова) с 7 по 10 апреля. А уже в конце месяца Доктору Скорость предстоит проверка сил американскими монстрами спринта. Буваджи после впечатляющего старта сезона получил приглашение на старейшие легкоатлетические соревнования в США — Penn Relays. Если Нкруми не дрогнет в компании Лайлса, Броммела и Керли, а сможет двигать свой личный рекорд в гонках с ними — можно будет признать, что у Болта на родине наконец-то появился наследник Молнии.

На тех же соревнованиях в Кингстоне в финале стометровки у юниорок также был установлен рекорд страны для спортсменок в возрасте до 20 лет. Бронзовая медалистка чемпионата мира-2022 в этой возрастной категории на двухсотметровке —18-летняя Алана Рид пробежала дистанцию за 10.92. Для сравнения, в аналогичном возрасте результаты будущей обладательницы восьми олимпийских медалей Шелли-Энн Фрейзер-Прайс были ближе к двенадцати секундам.

Предыдущий тинейджерский рекорд Ямайки — 11.13 — держался почти 22 года и принадлежал трехкратной олимпийской чемпионке Веронике Кэмпбелл-Браун. Последняя завершила карьеру, а вот посоревноваться с Фрейзер-Прайс, до сих пор являющейся лидером мирового рейтинга на стометровке, или пробежать с ней вместе в эстафете шансы у Аланы Рид вполне реальные.