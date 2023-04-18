Легенда НХЛ Здено Хара пробежал Бостонский марафон
Бывший профессиональный словацкий хоккеист Здено Хара принял участие в Бостонском марафоне 2023 года.
Бывший профессиональный словацкий хоккеист Здено Хара принял участие в Бостонском марафоне 2023 года.
46-летний экс-защитник преодолел 42 195 метров за 3 часа 38 минут и 23 секунды. Для Хары это был первый марафон в его жизни.
Победителем марафона стал кениец Эванс Чебет со временем 2 часа 5 минут и 54 секунды.
Хара известен по выступлениям за «Бостон» на протяжении 14 сезонов в НХЛ. С командой он выиграл Кубок Стэнли в 2011 году.
В общей сложности словак провел 24 сезона в лиге. Также он играл за «Айлендерс», «Оттаву» и «Вашингтон». Хара набрал 680 (209+471) очков в 1680 матчах в регулярных чемпионата НХЛ. В плей-офф защитник записал на свой счет 70 (18+52) баллов в 200 играх.