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12:58 (мск), источник: Sport24

Легенда НХЛ Здено Хара пробежал Бостонский марафон

Бывший профессиональный словацкий хоккеист Здено Хара принял участие в Бостонском марафоне 2023 года.

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Источник: Reuters

46-летний экс-защитник преодолел 42 195 метров за 3 часа 38 минут и 23 секунды. Для Хары это был первый марафон в его жизни.

Победителем марафона стал кениец Эванс Чебет со временем 2 часа 5 минут и 54 секунды.

Хара известен по выступлениям за «Бостон» на протяжении 14 сезонов в НХЛ. С командой он выиграл Кубок Стэнли в 2011 году.

В общей сложности словак провел 24 сезона в лиге. Также он играл за «Айлендерс», «Оттаву» и «Вашингтон». Хара набрал 680 (209+471) очков в 1680 матчах в регулярных чемпионата НХЛ. В плей-офф защитник записал на свой счет 70 (18+52) баллов в 200 играх.

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