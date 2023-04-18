Легенда НХЛ Здено Хара пробежал Бостонский марафон

46-летний экс-защитник преодолел 42 195 метров за 3 часа 38 минут и 23 секунды. Для Хары это был первый марафон в его жизни.

Победителем марафона стал кениец Эванс Чебет со временем 2 часа 5 минут и 54 секунды.

Хара известен по выступлениям за «Бостон» на протяжении 14 сезонов в НХЛ. С командой он выиграл Кубок Стэнли в 2011 году.