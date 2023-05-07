Найденная мертвой олимпийская чемпионка была на последних месяцах беременности

По словам соседей спортсменки, она находилась на 7−8 месяце беременности и страдала расстройством поведения. В последнее время Боуи публично ссорилась со своим бойфрендом и угрожала ему ножом. Также Тори была замечена за бросанием яиц в дверь соседнего дома.