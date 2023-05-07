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17:38 (мск), источник: Sport24

Найденная мертвой олимпийская чемпионка была на последних месяцах беременности

Прославленная американская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Тори Боуи, которую нашли мертвой в своем доме, была на последних месяцах беременности, сообщает Daily Mail.

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Источник: Reuters

Напомним, что по информации СМИ, предварительная причина смерти 32-летней Боуи — самоубийство.

По словам соседей спортсменки, она находилась на 7−8 месяце беременности и страдала расстройством поведения. В последнее время Боуи публично ссорилась со своим бойфрендом и угрожала ему ножом. Также Тори была замечена за бросанием яиц в дверь соседнего дома.

Тори Боуи является олимпийской чемпионкой-2016 в эстафете, а также чемпионкой мира в беге на 100 метров.

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