Найденная мертвой олимпийская чемпионка была на последних месяцах беременности
Прославленная американская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Тори Боуи, которую нашли мертвой в своем доме, была на последних месяцах беременности, сообщает Daily Mail.
Прославленная американская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Тори Боуи, которую нашли мертвой в своем доме, была на последних месяцах беременности, сообщает Daily Mail.
Напомним, что по информации СМИ, предварительная причина смерти 32-летней Боуи — самоубийство.
По словам соседей спортсменки, она находилась на 7−8 месяце беременности и страдала расстройством поведения. В последнее время Боуи публично ссорилась со своим бойфрендом и угрожала ему ножом. Также Тори была замечена за бросанием яиц в дверь соседнего дома.
Тори Боуи является олимпийской чемпионкой-2016 в эстафете, а также чемпионкой мира в беге на 100 метров.