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19:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российскому олимпийскому чемпиону Сильнову продлили дисквалификацию

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) объвил о продлении дисквалификации российского легкоатлета Андрея Сильнова.

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Источник: Спорт-Экспресс

Дисквалификация 38-летнего россиянина продлена на год за участие в церемонии награждения призеров соревнований.

«Нарушение запрета на участие (в соревнованиях) во время дисквалификации. Дисквалификация на один год с 7 апреля 2025 года по 6 апреля 2026 года. Решение может быть обжаловано», — приводит заявление РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

В 2021 году Сильнов был дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

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