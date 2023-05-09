Российскому олимпийскому чемпиону Сильнову продлили дисквалификацию

«Нарушение запрета на участие (в соревнованиях) во время дисквалификации. Дисквалификация на один год с 7 апреля 2025 года по 6 апреля 2026 года. Решение может быть обжаловано», — приводит заявление РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.