Кипьегон установила мировой рекорд на этапе Бриллиантовой лиги
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон установила мировой рекорд в беге на 1500 м на этапе Бриллиантовой лиги в итальянской Флоренции.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон установила мировой рекорд в беге на 1500 м на этапе Бриллиантовой лиги в итальянской Флоренции.
Ее результат составил 3 минуты 49,11 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал эфиопке Гензебе Дибаба (3.50,07), который она установила в феврале 1991 года.
Кипьегон 29 лет, она является двукратной олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира.