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2 июня, источник: Спорт РИА Новости

Кипьегон установила мировой рекорд на этапе Бриллиантовой лиги

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон установила мировой рекорд в беге на 1500 м на этапе Бриллиантовой лиги в итальянской Флоренции.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ее результат составил 3 минуты 49,11 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал эфиопке Гензебе Дибаба (3.50,07), который она установила в феврале 1991 года.

Кипьегон 29 лет, она является двукратной олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира.

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