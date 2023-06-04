Мария Ласицкене пропустит День прыжков в высоту в Москве из-за травмы

Неделя лёгкой атлетики пройдёт в Москве с 5 по 10 июня, а День прыжков в высоту запланирован на 6 июня. В рамках Недели лёгкой атлетики соревнования по прыжкам в высоту также запланированы в турнире «Мемориал братьев Знаменских» 10 июня.