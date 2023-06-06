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21:37 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруска Карина Демидик выиграла турнир по прыжкам в высоту в Москве

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали очередную награду на «Неделе легкой атлетики» в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: НОК Беларуси

Сегодня в женских соревнованиях по прыжкам в высоту золотую медаль выиграла белоруска Карина Демидик, которая преодолела планку на высоте 1 м 91 см.

В первый день соревнований белоруска Эльвира Граборенко первенствовала в забеге на 60 м с барьерами, а Руслана Романовская финишировала второй. У мужчин в этой дисциплине белорусский бегун Виталий Парахонько стал серебряным призером.

Завтра в российской столице будут соревноваться мастера прыжков в длину и тройным, 8—9 июня пройдут спринтерские забеги, 10 июня состоятся традиционный турнир памяти братьев Знаменских.

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