Белоруска Карина Демидик выиграла турнир по прыжкам в высоту в Москве

Сегодня в женских соревнованиях по прыжкам в высоту золотую медаль выиграла белоруска Карина Демидик, которая преодолела планку на высоте 1 м 91 см.

В первый день соревнований белоруска Эльвира Граборенко первенствовала в забеге на 60 м с барьерами, а Руслана Романовская финишировала второй. У мужчин в этой дисциплине белорусский бегун Виталий Парахонько стал серебряным призером.