Шубенков — о предложении жениться от болельщицы: «Я был в шоке. Когда подошла, мне коньяком пахнуло»

— Не знаю. Я был в шоке! Плюс, когда она подошла, мне коньяком так пахнуло в лицо!

— Нет. Ну, она симпатичная. Потом она протягивает мне руку, чтобы я расписался, а там написано «17». Думаю, вот, ей еще 17 лет! И замуж хочет уже! Отлично. Но она предложила подождать. Говорит: «Давай 10 лет подождем и тогда…», — сказал Шубенков.