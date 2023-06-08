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21:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шубенков — о предложении жениться от болельщицы: «Я был в шоке. Когда подошла, мне коньяком пахнуло»

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал о том, как в день забегов на Никольской улице девушка предложила на ней жениться.

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— Девушка, которая хотела выйти за тебя замуж, это была постанова?

— Нет.

— Как получилось, что она прямо под камеру подлезла?

— Не знаю. Я был в шоке! Плюс, когда она подошла, мне коньяком так пахнуло в лицо!

— Для смелости, наверное.

— Да, наверное. По-любому.

— Но контактами не обменялись? Все обошлось разговорами?

— Нет. Ну, она симпатичная. Потом она протягивает мне руку, чтобы я расписался, а там написано «17». Думаю, вот, ей еще 17 лет! И замуж хочет уже! Отлично. Но она предложила подождать. Говорит: «Давай 10 лет подождем и тогда…», — сказал Шубенков.

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