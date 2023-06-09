Кенийская легкоатлетка установила мировой рекорд в беге на 5000 метров

Ее результат составил 14 минут 5,20 секунды. Она обновила мировой рекорд Летесенбет Гидей (14.06,62) из Эфиопии, который та установила 7 октября 2020 года.

Кипьегон 29 лет, она является двукратной олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира. Неделю назад на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции она стала мировой рекордсменкой в беге на 1500 м с результатом 3 минуты 49,11 секунды.