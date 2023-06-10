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09:25 (мск), источник: ТАСС

Эфиопский атлет Гирма побил мировой рекорд в беге на 3 000 метров с препятствиями

Предыдущее достижение держалось с 2004 года.

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Источник: Reuters

ТАСС, 10 июня. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио эфиоп Ламеха Гирма установил новый мировой рекорд в беге на 3 000 метров с препятствиями на этапе Бриллиантовой лиги в Париже. Соревнования прошли в пятницу.

Гирма преодолел дистанцию за 7 минут 52,11 секунды. Предыдущее достижение было установлено 3 сентября 2004 года Саифом Саидом Шахином из Катара (7.53,63).

Гирме 22 года. В 2021 году на Олимпиаде в Токио он стал серебряным в призером в беге на 3 000 метров с препятствиями. На этой же дистанции он дважды выигрывал серебряные медали чемпионатов мира (2019, 2022).

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