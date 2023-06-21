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20:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Гимнасты Никита и Дарья Нагорные стали родителями

Олимпийский чемпион 2020 года в команде, трёхкратный чемпион мира Никита Нагорный и его супруга, чемпионка мира и Европы по спортивной гимнастике Дарья Нагорная (Спиридонова) стали родителями.

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Источник: соцсети

Сын известных гимнастов родился сегодня, 21 июня.

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