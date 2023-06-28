Могучих: Сделаем всё возможное, чтобы россиян и белорусов не пустили на Олимпиаду-2024

Начиная с марта, МОК рекомендует спортивным федерациям возвращать российских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе. World Athletics стала одной из федераций, которые выступили против этого решения.

"Томас Бах в начале военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) сказал, что он поддерживает нас и его позиция тверда. Но сейчас ситуация на Украине не изменилась. Почему его позиция изменилась?

Конечно, есть люди, которые нас поддерживают и понимают всю ситуацию. До Олимпиады остался год. Мы сделаем всё возможное, чтобы россиян и белорусов не пустили на парижскую Олимпиаду.