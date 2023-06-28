Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Футбол. Еврокубки
30.06
Будучност
Брейдаблик
Все события
Фоторепортажи
24Сборная Испании стала победителем футбольной Лиги наций
21Лига «Севильи»: испанцы обыграли «Рому» Моуринью, фанаты прорвались на поле после матча
21:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Могучих: Сделаем всё возможное, чтобы россиян и белорусов не пустили на Олимпиаду-2024

Бронзовый призёр олимпийских игр в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Могучих выступила за недопуск российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже в 2024 году.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Начиная с марта, МОК рекомендует спортивным федерациям возвращать российских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе. World Athletics стала одной из федераций, которые выступили против этого решения.

"Томас Бах в начале военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) сказал, что он поддерживает нас и его позиция тверда. Но сейчас ситуация на Украине не изменилась. Почему его позиция изменилась?

Конечно, есть люди, которые нас поддерживают и понимают всю ситуацию. До Олимпиады остался год. Мы сделаем всё возможное, чтобы россиян и белорусов не пустили на парижскую Олимпиаду.

Очень благодарна Себастьяну Коу, потому что у него твердая позиция по этому поводу. Но мы знаем, что в Международном олимпийском комитете есть российские спортсмены в комиссии атлетов и ещё много россиян. И, конечно, они выбирают", — приводит слова Могучих АР.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Хочу выигрывать медали для Франции». Экс-россиянка стала героиней в Европе
«Проиграл битву за жизнь». Велогонщик упал в обрыв и разбился насмерть
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь