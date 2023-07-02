Винер призналась в участии в личной жизни воспитанниц

«Я не то что контролирую личную жизнь своих воспитанниц, я в ней участвую. Я — третий. Для своих детей я мамка. А что реальные родители? Они дома. Девочки мне приводят женихов, я смотрю на них — одобряю или не одобряю», — призналась Винер.

1 июня чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина рассказала о финансовых трудностях во время спортивной карьеры. Она заявила, что после распада СССР переехала из Ташкента в Новогорск без родителей вместе с Винер. Гимнастка призналась, что жить одной было трудно и поэтому возникали мысли о завершении карьеры, но тренер смогла уговорить семью переехать в Россию ради продолжения ее карьеры.