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15:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Винер призналась в участии в личной жизни воспитанниц

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и тренер Ирина Винер рассказала, какое внимание уделяет личной жизни своих воспитанниц. Об этом сообщает Starhit.

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Источник: РИА "Новости"

«Я не то что контролирую личную жизнь своих воспитанниц, я в ней участвую. Я — третий. Для своих детей я мамка. А что реальные родители? Они дома. Девочки мне приводят женихов, я смотрю на них — одобряю или не одобряю», — призналась Винер.

1 июня чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина рассказала о финансовых трудностях во время спортивной карьеры. Она заявила, что после распада СССР переехала из Ташкента в Новогорск без родителей вместе с Винер. Гимнастка призналась, что жить одной было трудно и поэтому возникали мысли о завершении карьеры, но тренер смогла уговорить семью переехать в Россию ради продолжения ее карьеры.

6 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила Винер на два года из-за скандала на Олимпийских играх 2020 года в Токио, где специалист оскорбительно высказалась о судействе соревнований. Винер не сможет получить аккредитацию на международные соревнования и мероприятия под эгидой FIG, включая работу в качестве тренера и главы делегации.

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