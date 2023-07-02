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15:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский прыгун в высоту Лысенко повторил лучший результат сезона в мире

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российский прыгун в высоту Данил Лысенко одержал победу на открытом легкоатлетическом турнире «Мы вместе» в Белоруссии, повторив лучший результат сезона в мире.

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Источник: РИА "Новости"

Лысенко прыгнул на 2,33 метра. До него такой же результат в мире показали австралиец Джоэль Баден, американец Джувон Харрисон, южнокореец У Сан Хёк и россиянин Илья Иванюк. Он является нормативом для квалификации на Олимпийские игры.

Второе место занял белорус Дмитрий Набоков (2,20 м), третье — россиянин Матвей Рудник (2,20).

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта рекомендовал международным федерациям допускать до международных стартов не поддерживавших СВО российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных атлетов, при этом предложил не рассматривать команды из России в качестве участников международных соревнований в игровых видах спорта.

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