Российский прыгун в высоту Лысенко повторил лучший результат сезона в мире

Лысенко прыгнул на 2,33 метра. До него такой же результат в мире показали австралиец Джоэль Баден, американец Джувон Харрисон, южнокореец У Сан Хёк и россиянин Илья Иванюк. Он является нормативом для квалификации на Олимпийские игры.
Второе место занял белорус Дмитрий Набоков (2,20 м), третье — россиянин Матвей Рудник (2,20).
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта рекомендовал международным федерациям допускать до международных стартов не поддерживавших СВО российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных атлетов, при этом предложил не рассматривать команды из России в качестве участников международных соревнований в игровых видах спорта.