Российский прыгун в высоту Лысенко повторил лучший результат сезона в мире

Лысенко прыгнул на 2,33 метра. До него такой же результат в мире показали австралиец Джоэль Баден, американец Джувон Харрисон, южнокореец У Сан Хёк и россиянин Илья Иванюк. Он является нормативом для квалификации на Олимпийские игры.