Жуткая история Ляйсан Утяшевой — слезы выступают на глазах. Думали, что она сумасшедшая, а потом выяснилась правда

Многие знают Ляйсан Утяшеву как известную телеведущую и автора многих проектов. В прошлом она была успешной гимнасткой, состояла в сборной страны, но так и не смогла выступить на Олимпийских Играх. Ляйсан была первым номером, показывала невероятное мастерство, только запомнилась она в мире художественной гимнастике не этим.

Утяшева попала в большой спорт случайно. После переезда семьи из Башкортостана в Волгоград родители думали о балетной школе. В магазине Ляйсан была вместе с мамой, стояла и просто заламывала пальцы, и это увидела Надежда Касьянова — тренер по художественной гимнастике. Она сразу увидела подвижные суставы, поэтому подошла к маме и убедила, что девочка должна заниматься гимнастикой.

В 12 лет Утяшева переехала в Москву, где начала тренироваться у Аллы Яниной и Оксаны Скалдиной. А через два года получила звание мастера спорта и начала выступать на взрослых турнирах, тогда уже с ней работали Вера Шаталина и Ирина Винер. Ляйсан начала выигрывать международные и всероссийские турниры и вскоре стала уверенным третьим номером сборной вслед за Алиной Кабаевой и Ириной Чащиной.

Проблемы начались на чемпионате мира 2001 в Мадриде. Тогда гимнастка впервые почувствовала боль в ноге, но все равно выступила. Тогда великое трио Кабаева/Чащина/Утяшева выиграли командные соревнования. Позже они лишились золотых медалей из-за обвинения в допинге двух ведущих гимнасток сборной. Таким образом, Ляйсан стала первым номером страны. Ей было сложно радоваться — спортсменке только 16 лет, ей нужно пахать, чтобы добраться до уровня Алины и Ирины.

В итоге Утяшева проводила в зале по восемь часов в день, а боль в ноге только усиливалась. Главная проблема была в том, что врачи не могли найти причину. Рентгены и обследования ничего не показывали, все думали, что она — симулянтка. Доктора убеждали Ирину Винер, что юная гимнастка «поймала звезду» и просто не хотела тренироваться в полную силу. В какой-то момент сама Ляйсан начала верить, что у нее проблемы с головой, потому что ей это повторяли ежедневно. В итоге она начала принимать разрешенные обезболивающие препараты — организм быстро к ним привыкал, поэтому в определенный момент гимнастка пила 36 таблеток кетанола ежедневно.

Впереди важный старт — этап Кубка мира в Москве. Все ждали победы Утяшевой. Только вот передозировка обезболивающими привела к тому, что спортсменка не чувствовала ног, у нее началась настоящая истерика в раздевалке.

Тогда она провалилась и не смогла выступить на своем уровне. Ее вновь увозят в больницу, очередной рентген ничего не показывает. Следующие восемь месяцев она продолжает терпеть боль и выступать — то выигрывает медали, то не попадает на пьедестал.

Во время выступления на показательных в Самаре Ляйсан отбивает ступню и теряет сознание от боли. Даже тогда ей верили далеко не все. Ирина Винер долго наблюдала за своей ученицей и поняла, что нога у нее болит по-настоящему. Она хромает при ходьбе тогда, когда ее никто не видит. В итоге главный тренер сборной самостоятельно везет гимнастку в Германию на компьютерную томографию. У этой авантюры было одно условие: если немецкие врачи не смогут найти источник боли, то Винер отказывается работать с Утяшевой.

После пяти часов обследований специалисты озвучивают диагноз — множественные переломы ладьевидной кости одной ноги и расхождение из-за постоянного переноса нагрузки костей ступни другой ноги. Это очень редкая травма, а ладьевидная кость видна далеко не на каждом рентгене, поэтому врачи так долго не могли ее обнаружить. Ляйсан потребовалась срочная операция на обеих ногах.

Когда Утяшева отходила от наркоза, первое, что она сказала было: «Когда на тренировку?». Для всех было очевидно, что о спорте можно забыть. Тогда Ирина Винер принимает очень неожиданное решение — зовет гимнастку на базу в Новогорск, чтобы она могла восстанавливаться. Она ходила на костылях, сидя, на коленках выполняла какие-то элементы, плавала в бассейне, а потом часами сушила гипс феном. А в это время ее подруги — Чащина и Кабаева выигрывают на Олимпиаде 2004 в Афинах.

Несмотря на то, что Ляйсан смогла за полтора года вернуться в форму, кости не срастались, никакого прогресса не было. Тогда врачи приняли решение провести четвертую операцию и удалить металлические штифты. Она сняла гипс, и как только увеличила нагрузку на ноги — кости начали срастаться, а боль уходить.

В 2005 году она вернулась на соревнования. Чемпионат России для нее прошел не совсем удачно — она ошибалась, ей ставили низкие оценки. Авансом ее берут в сборную на чемпионат Европы. Это был символический жест — показать, что Утяшева вернулась. Она участвует на небольших международных соревнованиях, выигрывает там медали и готовится к Олимпиаде в Пекине. В 2006 году ее пригласили выступить вне конкурса на одном московском турнире. По время выступления у Ляйсан вылетает колено, ей накладывают новый гипс. По меркам спорта — это обычная травма, ее можно залечить и вернуться. Только вот тогда нервы гимнастки и ее семьи уже были на пределе. Спустя время Утяшева говорит, что восприняла это как знак, что надо заканчивать.