Жуткая история Ляйсан Утяшевой — слезы выступают на глазах. Думали, что она сумасшедшая, а потом выяснилась правда
Она терпела боль и молчала.
Она терпела боль и молчала.
Многие знают Ляйсан Утяшеву как известную телеведущую и автора многих проектов. В прошлом она была успешной гимнасткой, состояла в сборной страны, но так и не смогла выступить на Олимпийских Играх. Ляйсан была первым номером, показывала невероятное мастерство, только запомнилась она в мире художественной гимнастике не этим.
Утяшева попала в большой спорт случайно. После переезда семьи из Башкортостана в Волгоград родители думали о балетной школе. В магазине Ляйсан была вместе с мамой, стояла и просто заламывала пальцы, и это увидела Надежда Касьянова — тренер по художественной гимнастике. Она сразу увидела подвижные суставы, поэтому подошла к маме и убедила, что девочка должна заниматься гимнастикой.
В 12 лет Утяшева переехала в Москву, где начала тренироваться у Аллы Яниной и Оксаны Скалдиной. А через два года получила звание мастера спорта и начала выступать на взрослых турнирах, тогда уже с ней работали Вера Шаталина и Ирина Винер. Ляйсан начала выигрывать международные и всероссийские турниры и вскоре стала уверенным третьим номером сборной вслед за Алиной Кабаевой и Ириной Чащиной.
Проблемы начались на чемпионате мира 2001 в Мадриде. Тогда гимнастка впервые почувствовала боль в ноге, но все равно выступила. Тогда великое трио Кабаева/Чащина/Утяшева выиграли командные соревнования. Позже они лишились золотых медалей из-за обвинения в допинге двух ведущих гимнасток сборной. Таким образом, Ляйсан стала первым номером страны. Ей было сложно радоваться — спортсменке только 16 лет, ей нужно пахать, чтобы добраться до уровня Алины и Ирины.
В итоге Утяшева проводила в зале по восемь часов в день, а боль в ноге только усиливалась. Главная проблема была в том, что врачи не могли найти причину. Рентгены и обследования ничего не показывали, все думали, что она — симулянтка. Доктора убеждали Ирину Винер, что юная гимнастка «поймала звезду» и просто не хотела тренироваться в полную силу. В какой-то момент сама Ляйсан начала верить, что у нее проблемы с головой, потому что ей это повторяли ежедневно. В итоге она начала принимать разрешенные обезболивающие препараты — организм быстро к ним привыкал, поэтому в определенный момент гимнастка пила 36 таблеток кетанола ежедневно.
Тогда она провалилась и не смогла выступить на своем уровне. Ее вновь увозят в больницу, очередной рентген ничего не показывает. Следующие восемь месяцев она продолжает терпеть боль и выступать — то выигрывает медали, то не попадает на пьедестал.
Во время выступления на показательных в Самаре Ляйсан отбивает ступню и теряет сознание от боли. Даже тогда ей верили далеко не все. Ирина Винер долго наблюдала за своей ученицей и поняла, что нога у нее болит по-настоящему. Она хромает при ходьбе тогда, когда ее никто не видит. В итоге главный тренер сборной самостоятельно везет гимнастку в Германию на компьютерную томографию. У этой авантюры было одно условие: если немецкие врачи не смогут найти источник боли, то Винер отказывается работать с Утяшевой.
Когда Утяшева отходила от наркоза, первое, что она сказала было: «Когда на тренировку?». Для всех было очевидно, что о спорте можно забыть. Тогда Ирина Винер принимает очень неожиданное решение — зовет гимнастку на базу в Новогорск, чтобы она могла восстанавливаться. Она ходила на костылях, сидя, на коленках выполняла какие-то элементы, плавала в бассейне, а потом часами сушила гипс феном. А в это время ее подруги — Чащина и Кабаева выигрывают на Олимпиаде 2004 в Афинах.
Несмотря на то, что Ляйсан смогла за полтора года вернуться в форму, кости не срастались, никакого прогресса не было. Тогда врачи приняли решение провести четвертую операцию и удалить металлические штифты. Она сняла гипс, и как только увеличила нагрузку на ноги — кости начали срастаться, а боль уходить.
В 2005 году она вернулась на соревнования. Чемпионат России для нее прошел не совсем удачно — она ошибалась, ей ставили низкие оценки. Авансом ее берут в сборную на чемпионат Европы. Это был символический жест — показать, что Утяшева вернулась. Она участвует на небольших международных соревнованиях, выигрывает там медали и готовится к Олимпиаде в Пекине. В 2006 году ее пригласили выступить вне конкурса на одном московском турнире. По время выступления у Ляйсан вылетает колено, ей накладывают новый гипс. По меркам спорта — это обычная травма, ее можно залечить и вернуться. Только вот тогда нервы гимнастки и ее семьи уже были на пределе. Спустя время Утяшева говорит, что восприняла это как знак, что надо заканчивать.
В итоге одна из самых талантливых и ярких гимнасток того времени так и не дошла до Олимпийских игр. После такого ужаса Ляйсан не закрылась в себе — она начала пробовать себя в других сферах и стала успешной.