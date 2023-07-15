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17:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Паралимпийский прыгун превзошел чемпиона мира. Шок в легкой атлетике

Немец Маркус Рем, выступающий с протезом, все ближе к рекордным результатам обычных атлетов.

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Источник: AP 2023

В Париже в эти дни проходит чемпионат мира по легкой атлетике среди паралимпийских атлетов. Турнир — тестовое мероприятие перед Паралимпиадой-2024. Но тестовое оно, похоже, только для организаторов, но не самих паралимпийцев. На чемпионате один за одним бьются мировые рекорды. Прогрессия практически геометрическая, и она не останавливается. Складывается ощущение, что вскоре паралимпийцы догонят спортсменов классических видов. Впрочем, в некоторых дисциплинах это уже так. Более того, с современными протезами паралимпийцы обычных спортсменов даже превосходят. Стоит ли в таком случае их допускать до обычного спорта и к чему это может привести?

Спортсмен, у которого нет соперников

Помните Оскара Писториуса? Едва ли не первого паралимпийца, который довел мечту о соревнованиях «маломобильных» в «классическом» спорте до конца. Его история успеха омрачилась убийством невесты и тюремным сроком. И все же сейчас не о нем. Писториус дал многим паралимпийцам надежду, что участие наравне с обычными спортсменами возможно. Этой идеей заразился в том числе немец Маркус Рем. У себя в Германии он — кумир болельщиков. Рем неоднократно признавался дома атлетом года, а в амбициях у Маркуса не сам факт участия в Олимпиаде, как у Писториуса, а мечта о настоящих мировых рекордах. И, судя по всему, они ему под силу. До великих попыток Боба Бимона и Майкла Пауэлла еще далеко, но с каждым разом он все ближе к цели.

К примеру, на паралимпийском чемпионате Европы в 2021 году он выдал новый мировой рекорд — 8,62. Для понимания: текущая мировая элита в прыжках о подобных результатах едва ли мечтает. В 2022 году обычный чемпионат мира выиграл китаец Ван Цзянань с результатом в 8,36 — и это был для него лучший прыжок сезона. Поэтому логично, что Рем хочет соревноваться с лучшими в классическом спорте. В паралимпийском движении для него давно нет соперников, поэтому логично, что он ищет новые стимулы. Тем более что шанс добавить в коллекцию помимо паралимпийских медалей олимпийские не то чтобы фантастичен. Он более чем реален. В Париже Маркус был не так хорош, как два года назад — 8,49. Тем не менее даже такой прыжок для современной легкой атлетики фантастический. У серебряного призера — 7,39. У бронзового — 7,34.

Источник: AP 2023

Напрямую преимущество протеза не доказать

Прямо сейчас Рем в сухих цифрах — лучший прыгун мира во всех категориях. В отличие от других дисциплин, даже той же легкой атлетики в прыжках в длину, побеждает сухая статистика. Маркус стабильнее и успешнее кого бы то ни было. Тогда почему Маркуса до сих пор нет на классической Олимпиаде? Всему виной упорство World Athletics. Комиссия международной ассоциации легкоатлетических федераций видит в протезе Маркуса не проблему, а преимущество. Все дело в повышенной пружинности протеза.

В Германии Рему разрешено соревноваться наравне со всеми, поэтому Маркус неоднократно побеждал на обычных стартах. Его выступления наравне с атлетами без ограничений по здоровью стали наглядным материалом для анализа. Так удалось выяснить, что у Рема скорость во время отталкивания в лучшей из попыток была 9,73 м/сек, в то время как у серебряного призера Кристиана Райфа — 10,74. При этом результат Райфа и близко несопоставим с результатами Рема.

Ученые считают, что при более медленном разбеге Маркус быстрее взмывает вверх, а это может свидетельствовать о том, что у протеза есть эффект катапульты. Недаром главный тренер наставник немецкой сборной Уве Флорчак считает, что паралимпийские прыжки — это совсем другой вид спорта. И, при всем уважении к Маркусу, в иной ситуации он не был бы так хорош.

Кроме того, противники участия Рема в официальных турнирах среди здоровых атлетов часто акцентируют внимание на том, что благодаря протезу у немца не закисляется, а значит и не устает, нижняя часть толчковой ноги. Другое дело, что все эти исследования — не более чем теория, и считать их за истину нельзя ввиду крайне маленькой выборки. В конце концов, паралимпийских атлетов много, но сравнимые с мировой элитой классического спорта прыжки показывает только Маркус.

Источник: AP 2023

Развитие протезов может перевернуть спорт

По логике критиков Рема, все, кто попадает в топ-10 лучших, на Паралимпиаде должны прыгать сравнимо с результатами Олимпиады, однако этого не происходит. В то же время и зависимость скорости разбега на дальность прыжка не прямая. Современная техника прыжков в длину претерпела серьезные изменения и, если раньше спринтеры практически всегда параллельно занимались прыжками, то текущее поколение бегунов о них даже не думает. И дело не в том, что у них нет желания. Просто даже Усэйну Болту не хватит одного разбега для победы на чемпионате мира. В конце концов теоретические преимущества, которые дает протез Маркусу, вполне могут компенсироваться неудобствами и по его использованию, и техническими ограничениями аппарата. Именно такой аргументации придерживались адвокаты Писториуса, когда боролись за право австралийца участвовать в Олимпийских играх.

Другой вопрос, что за 10 лет технологии совершили скачок. И те протезы, которые изготавливают сегодня, несравнимы с теми, что прогресс позволял перед Лондоном-2012. А что будет дальше? Со временем механизмы наверняка обгонят возможности человека, поэтому понять опасения World Athletics можно. Сюжеты из киберпанк-романов, где люди меняют себе «устаревшие» природные органы тела на прокачанные электронные, постепенно воплощается в жизнь. Пока только в случаях, когда родные органы были потеряны, чтобы компенсировать неудобства. А что если заменяемые протезы будут очевидно лучше своих природных аналогов? Тогда наверняка найдутся люди, которые захотят перейти на них, сознательно отказавшись от своих естественных рук и ног. Спорта это будет касаться напрямую, ведь получится так, что соревнуются уже не люди, а производители конечностей тела. А Олимпиада будет чем-то вроде «Формулы-1».

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