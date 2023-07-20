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19:52 (мск), источник: ТАСС

Умер олимпийский чемпион 1980 года в составе сборной СССР легкоатлет Валюлис

Ему было 64 года.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 20 июля. Олимпийский чемпион в эстафете 4×400 м в составе сборной СССР Ремигиюс Валюлис умер на 65-м году жизни. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Федерации легкой атлетики Литвы.

«С глубокой грустью сообщаем, что 19 июля умер известный литовский легкоатлет Ремигиюс Валюлис. В 1980 году в составе сборной СССР он стал олимпийским чемпионом в эстафете 4×400 м. После завершения спортивной карьеры он 10 лет работал тренером и учителем. Имя Валюлиса навсегда останется в наших сердцах и истории легкой атлетики Литвы», — говорится в сообщении.

Помимо победы на Олимпийских играх, в 1980 году Валюлис завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в помещении в беге на 400 м. Валюлис являлся воспитанником вильнюсского «Динамо», в 1979 году ему было присвоено звание мастера спорта международного класса.

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