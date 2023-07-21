Фейт Кипьегон побила третий мировой рекорд за два месяца

На этапе Бриллиантовой лиги в Монако Кипьегон пробежала милю быстрее всех женщин в истории, показав время 4 минуты 7,64 секунды. Отметим, что Фейт не бегала эту дистанцию с 2016 года. Предыдущий рекорд в беге на милю был установлен в 2019 году представительницей Нидерландов Сифан Хассан, которая также в Монако преодолела дистанцию за 4.12,33.

Напомним, что в июне Кипьегон побила мировые рекорды на дистанциях 1500 и 5000 метров. Ожидается, что именно эти дистанции двукратная олимпийская чемпионка из Кении побежит на чемпионате мира, который пройдёт с 19 по 27 августа в Будапеште. Ещё ни одна женщина не выигрывала одновременно 1500 и 5000 метров на одном чемпионате мира (или Олимпийских играх).