Мамиашвили считает, что ситуация с Исинбаевой доставляет радость зарубежным оппонентам

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Критика двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой в связи с ее высказываниями о формальности службы в рядах вооруженных сил идет только на пользу зарубежным оппонентам России. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) и олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили.

«Сколько эпитетов сегодня “прилетело” Елене Исинбаевой. Что это? Я сам офицер — от рядового до полковника прошел и горжусь этим, — заявил Мамиашвили. — У меня погоны полковничьи на самом видном месте лежат, и я хочу, чтобы мои потомки ими гордились, но я за танком не бегал, языков не брал. Какой из меня боевой офицер? Я решал задачи, которые ставило передо мной командование, на спортивной площадке. И Исинбаева тоже. Да, сказала неаккуратно, но мы-то зачем с цепи срываемся? Я не собираюсь выступать ничьим адвокатом, но мне понятно, что Елена имела в виду, говоря о “формальности” ее службы».

Собеседник агентства сравнил Исинбаеву с американским борцом вольного стиля Кайлом Снайдером. «Вспомните, что писали все американские передовицы перед схваткой на Олимпиаде [Абдулрашида] Садулаева и Снайдера. Снайдер — выдающийся спортсмен, он офицер Вооруженных сил США. И что, он HIMARS запускает или за танком бегает? Он служит своей стране так же, как служила Исинбаева, достойно представляя свою страну на международной арене. Мы — граждане России, у нас одна страна, мы едиными должны быть. Разве вы не понимаете, как наших “коллег” из-за рубежа радует то, что сейчас творится вокруг ее имени? Этого и добиваются», — подчеркнул Мамиашвили.

«Я это говорю с надеждой, что меня услышат те, кто понимает о чем я говорю, те, чей голос не был услышан, — добавил Мамиашвили. — В интересах страны, в интересах таких людей, как Исинбаева. Может, нас всех так устраивает — плыть по течению и ждать указаний сверху? На нас надеются — мы всегда были в авангарде, модераторами, мерилом. Что ж мы сегодня рот закрыли? Неужели нам безразлично, что происходит?».