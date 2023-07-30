Бывшая российская легкоатлетка высказалась о свободе слова в США

Спортсменка заявила, что американцы могут легко обсуждать политику и критиковать президента, однако свободы слова в стране нет. «Если начал рассуждать про ЛГБТ или высказываться на расовые темы — это все. Отменят навсегда!» — заявила она. Спортсменка добавила, что может обсуждать подобные темы только в своем кругу.