Ласицкене заняла шестое место в прыжках в высоту на чемпионате России по легкой атлетике

Ласицкене показала результат 1,86 метра. Спортсменка заняла седьмое место на этапе легкоатлетической серии «Королева российского спорта». Первой на этапе «Королевы российского спорта» стала представительница Белоруссии Карина Демидик (1,97 метра). Второе место заняла Кристина Королева (1,91), третье — Аделина Андреева (1,91). Чемпионкой России стала Королева, второе место заняла Андреева, третье — Наталья Спиридонова (1,89).
Олимпийская чемпионка открыла летний сезон в конце мая на командном первенстве России в Сочи, где заняла второе место с результатом 1,88 метра. После окончания соревнований она сообщила журналистам, что во время выступления испытывала боль в ноге, которая не позволяла высоко прыгать. Все последующие старты летнего сезона Ласицкене вынуждена была пропустить.
Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Челябинске с 3 по 6 августа, с 17 по 19 августа в Екатеринбурге состоится финал серии «Королева российского спорта».