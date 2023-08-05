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17:20 (мск), источник: ТАСС

Ласицкене заняла шестое место в прыжках в высоту на чемпионате России по легкой атлетике

ЧЕЛЯБИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка и трехкратная победительница чемпионатов мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заняла шестое место в финале чемпионата России по легкой атлетике. Соревнования проходят в Челябинске.

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Источник: AP 2023

Ласицкене показала результат 1,86 метра. Спортсменка заняла седьмое место на этапе легкоатлетической серии «Королева российского спорта». Первой на этапе «Королевы российского спорта» стала представительница Белоруссии Карина Демидик (1,97 метра). Второе место заняла Кристина Королева (1,91), третье — Аделина Андреева (1,91). Чемпионкой России стала Королева, второе место заняла Андреева, третье — Наталья Спиридонова (1,89).

Олимпийская чемпионка открыла летний сезон в конце мая на командном первенстве России в Сочи, где заняла второе место с результатом 1,88 метра. После окончания соревнований она сообщила журналистам, что во время выступления испытывала боль в ноге, которая не позволяла высоко прыгать. Все последующие старты летнего сезона Ласицкене вынуждена была пропустить.

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Челябинске с 3 по 6 августа, с 17 по 19 августа в Екатеринбурге состоится финал серии «Королева российского спорта».

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