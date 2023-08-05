Ласицкене заняла шестое место в прыжках в высоту на чемпионате России по легкой атлетике

Олимпийская чемпионка открыла летний сезон в конце мая на командном первенстве России в Сочи, где заняла второе место с результатом 1,88 метра. После окончания соревнований она сообщила журналистам, что во время выступления испытывала боль в ноге, которая не позволяла высоко прыгать. Все последующие старты летнего сезона Ласицкене вынуждена была пропустить.