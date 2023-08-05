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20:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Прыгун с шестом Матвей Волков — об Исинбаевой: Елена — лицемерный человек

Чемпион мира среди юниоров в прыжках с шестом Матвей Волков, с 2021 года выступающий за Беларусь, высказался о скандальном заявлении двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, которая назвала своё воинское звание номинальным.

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Источник: РИА "Новости"

"Тот пост — подлость. С её стороны огромная подлость. Она может называть себя как хочет. Но для меня Исинбаева теперь никакая не легенда. Её поведение оставляет другое впечатление.

Я понимаю, если бы она всю жизнь придерживалась такой позиции. Но, по сути, Елена — лицемерный человек. Ходила с патриотическими майками, все видели это легендарное видео, что она наконец прочитала Конституцию. Раз уж начала эту тему, так гни её до конца. Тебе не 12 лет было, когда ты поддерживала одно, чтобы сказать: «Ой, я повзрослела». Считаю, что с её стороны это подстава и таким людям здесь делать нечего", — приводит слова Волкова Sports.ru.

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