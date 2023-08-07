«Все произошло так неожиданно». Скандальную белорусскую бегунью в обход правил включили в сборную Польши

Скандально известная белорусская бегунья Кристина Тимановская вопреки всем карантинным правилам World Athletics теперь может выступать за сборную Польши на международных стартах. Причем Тимановскую можно будет увидеть в составе польской сборной уже на чемпионате мира в Будапеште с 19 по 27 августа. Похоже, даже сама Кристина шокирована благосклонностью международных атлетических чиновников, которые не должны были давать добро на этот трансфер еще больше года.

Спортивное гражданство тяготило

Напомним, что Тимановская прославилась своим демаршем на Олимпийских играх в Токио. От бегуньи из-за сложной ситуации с составом потребовали выйти на старт непрофильной дисциплины, а она не просто отказалась, но и «выплеснула» этот конфликт внутри сборной Белоруссии в публичное поле. После чего белорусы сняли ее с Олимпиады и хотели отправить на родину. Однако Кристина испугалась возвращаться в Белоруссию, заявив, что ее там ждет расправа со стороны спецслужб, и при помощи белорусской оппозиции быстро превратила себя из строптивой бегуньи в «жертву режима».

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В итоге Тимановскую приютили в Польше, где она стала работать в местном легкоатлетическом клубе и нашла спонсоров. Однако ей в последнее время очень мешало белорусское спортивное гражданство, не позволяющее с весны 2022-го после отстранения россиян и белорусов выступать в стартах под эгидой WA.

И хотя летом прошлого года Кристина получила гражданство Польши, в международном спортивном плане это ничего не изменило — по регламенту ей требовалось для перехода в другую сборную отбыть трехлетний карантин. А значит, при соблюдении формальностей она не могла надеяться на выступление за Польшу на чемпионате мира и Олимпиаде-2024 в Париже. Хотя в случае с Играми-2024 оставался еще вариант с командой беженцев.

Но в World Athletics внезапно решили сделать исключение из собственных правил. На каком основании? Пока внятных объяснений нет, зато на сайте WA она с 6 августа значится как польская спортсменка (до этой даты как белорусская) на основании пункта 1.4.2, где указан трехлетний карантин с момента подачи заявки на смену гражданства. При этом очевидно, что в 2020 году Тимановская спокойно представляла сборную Белоруссии и о смене гражданства не помышляла.

Роль статистки в подарок

«Официально!!! С 06.08 я могу представлять сборную Польши, и есть шанс, что я поеду на чемпионат мира в Будапешт. Я очень счастлива, хотя испытываю странные эмоции, потому что все произошло так быстро и неожиданно. Неделю назад мне сказали, что я смогу поехать на Олимпийские игры, а вчера из польской федерации пришло официальное письмо, что карантин снят и я могу представлять сборную Польши с 6 августа. Спасибо всем, кто помог мне в этой сложной ситуации, и я надеюсь увидеть вас в Будапеште», — написала Тимановская в социальных сетях.

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Позднее Кристина повторяла, что все произошло очень неожиданно, выразив особую благодарность оппозиционному Белорусскому фонду спортивной солидарности. Пусть и немного кокетливо заявила, что к таким стартам, как чемпионат мира, обычно готовятся целый год, а у нее для этого есть всего две недели. После чего похвасталась хорошей спортивной формой, позволившей показывать личные рекорды.

Тут, кстати, она не обманула — 26-летняя бегунья на короткие дистанции в июне 2023 года установила персональное достижение на 200 м. Правда, по мировым меркам довольно скромное — 22,76. Пробежала она эту дистанцию и за 22,60, правда, при превышающем норму попутном ветре 2,1 метра в секунду.

Лучший результат в сезоне на стометровке у Кристины 11,16 — чуть больше одной десятой уступает личному рекорду, к тому же и на мировом уровне тоже низковат. Да и в эстафете 4×100 м от сборной Польши вряд ли стоит ждать сенсаций. Так что, скорее всего, Тимановская на ЧМ-2023 будет статисткой. Хотя в нынешних обстоятельствах поездка в Будапешт для нее уже роскошный подарок.