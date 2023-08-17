«Мама с папой говорили, что я самая красивая. И я поверила». Дочь Ирины Приваловой — модель в Европе

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21-летняя Мария Привалова может много про это рассказать. Ее мама — легендарная Ирина Привалова — экс-глава ВФЛА, олимпийская чемпионка-2000 на 400-метровке с барьерами, которая до сих пор держит рекорды мира на 60 м и России на 100 и 200 м.

У Марии с достижениями пока скромнее. Она была третьей на юношеской Олимпиаде-2018 в Буэнос-Айресе в тройном прыжке. Уже тогда улетала за 13 метров, и в том возрасте это было сильно. Однако за следующие 5 лет прогресс не получился внушительным — сейчас личный рекорд 13,41. Норматив для Игр в Париже для сравнения — 14,55.

Тем не менее, Привалова-младшая на виду. Хотя бы в силу своей яркости.

Вот ее монолог о любимых делах вне легкой атлетики (и легкой атлетике — самом любимом деле — тоже).

Маша могла бы заниматься моделингом и ни о чем не париться, но для нее на первом месте спорт

— Давно пошла такая тема, будто я езжу отдыхать на деньги федерации. Началось с каких-то фуфлянских телеграм-каналов. Ну, потому что у меня мама в руководстве, а я много путешествую. Но люди просто не знают мою жизнь и не понимают, что я работаю. Меня это веселит.

Папа был главным шутником этого мира, и я с детства прониклась его легким отношением к жизни. Так что вообще не парюсь. Еще не было ни одного комментария, который бы меня зацепил. Сколько людей, столько и мнений, а я просто живу своей жизнью.

Много путешествую я из-за того, что у меня модельное агентство в Барселоне. Там находят работу — и я еду. Вот буквально пишу: «Ребята, привет! Готова поработать с такого-то по такое-то». Они ищут что-то на эти даты. И я лечу как отдохнуть, так и заработать. Моделинг дает такую возможность.

Получилось все банально — написал букер в соцсетях. Матео, итальянец, у него русское агентство в Москве. И закрутилось. Чем больше у тебя портфолио, тем больше работы. Нужно ходить на творческие съемки, они бесплатные. Там стилисты, визажисты, фотографы — во всем этом варишься. Снимаешься, пополняешь свой бук и потом получаешь предложения. Это как зачетка на первом курсе: сначала ты работаешь на нее, а потом она на тебя.

Моделинг у меня — это съемки. Подиум? Один раз был такой перформанс, но не зашло. Это был какой-то непонятный показ незнаменитого дизайнера в Москве. Я поняла, что мой подиум — это дорожка для тройного прыжка. Вот там кайфую.

Сниматься — по сравнению с тренировками — это все-таки отдых. Выглядит все так: мой букер присылает кастинг, и, если мне подходит дата, оплата и команда — соглашаюсь. После этого клиенты, которые собирают моделей, выбирают, кого взять. Тут от меня уже ничего не зависит. И всю жизнь я не хотела бы заниматься моделингом как раз по той причине, что там выбирают тебя. А в спорте наоборот — все зависит только от твоих действий.

Я не ухожу с головой в мир моделинга. Скорее наоборот — плаваю на поверхностности и не рву на себе одежду из-за кастингов. Откровенно говоря, мне все равно — возьмут или не возьмут. У меня вон тренировка завтра!

Но вообще в этом деле жесткая конкуренция. Мощнее, чем в спорте. Разумеется, есть и ревность, и зависть. Я вот наверняка не всем нравлюсь. Ну и что? На мою самооценку это никак не влияет. Если не прохожу кастинг, точно не возникает мыслей, будто я урод. Меня мама с папой так воспитали — с детства говорили, что я самая красивая. И я поверила.

Понимаю, что со стороны это звучит как работа мечты: в свободное время лечу в теплые страны. Еще и платят хорошо. Цифры называть не буду, чтобы никого не злить, но на жизнь точно хватает. Однако для меня работа мечты — это если бы я прыгала 15,68 (мировой рекорд — Sports.ru).

Теоретически я могла бы весь год сниматься и вообще не думать ни об учебе, ни о спорте. У меня есть подружки, которые живут в той же Барселоне и ни о чем не парятся. Но моя душа лежит к спорту. Это на первом месте, без вариантов.

«Люди более расслабленные». Почему в Испании подкатывают чаще, чем в России

— Барселона — любимый город. Наверное, смогла бы там жить. Любимые места — Монсеррат, поселочек Сан-Кугат и легкоатлетический стадион — он прямо на пляже. Саграда — не знаю… Это, ну, как на Кремль прийти посмотреть. Много туристов, глянул — ушел.

А вот сам город потрясающий. Там очень открытые люди. У меня как-то сел телефон, и так вышло, что не было с собой денег. Ладно хоть язык знаю. Так абсолютно каждый человек, к которому я подходила, мне чем-то помог: направил, показал, чуть ли не проводил. Плюс, конечно, там приятные погода и еда.

Приготовить сама тоже могу. Хоть паэлью. Хозяйка! В Москве живем с мамой и сестрой, еда часто на мне. Мама же президент! Дома ее почти не вижу. Коронка — лазанья. Люблю готовить разные пасты.

Испанский знаю лучше, чем английский. В детстве поехали отдыхать, и меня взбесило, что не понимаю других детей. Мне было лет 10. Решила учить. А потом мама отдала в испанскую спецшколу на Арбате — с 6-го класса. И самой нравилось, и польза ощутимая.

У нашего агентства в Барселоне есть апартаменты — это типа дома тиктокеров для моделей. Живешь там и платишь 900 евро в месяц от работы, которую найдет агентство. Но по мне это очень дорого — в двухкомнатной квартире 4 девочки. У нашей семьи есть апартаменты, в которых мне разрешают пожить. Те самые, которые куплены на наворованные в федерации деньги, ха-ха.

В Испании ко мне на улицах подкатывают чаще, чем в России. Там люди сами по себе более расслабленные. Плюс они любят типаж светленьких славянских девочек. Я под него подхожу. С этим отчасти связана и моя востребованность в моделинге.

Приваловой больше двух метров до мирового рекорда, но она верит, что доберется

— Непросто, что мамины результаты часто перекладывают на меня. Вот летом было молодежное первенство в Екатеринбурге. Как-то не получалось: не летелось, были проблемы с разбегом. В итоге разные тренеры снова начали вспоминать маму, сравнивать, спрашивать, когда я уже, наконец, запрыгаю. Это тяжело. Отпустила ситуацию только благодаря близким, родным, тренеру. Сейчас стараюсь просто кайфовать и наслаждаться стартами.

Пять лет назад я прыгала за 13 м. Да, с тех пор не сильно продвинулась. Почему — сами не понимаем. Пока ищем ответ.

Но нет такого, типа я даю себе на спорт еще 2 или 3 года. Мне кажется, не уйду никогда. Прыжки — это кайф. Это ощущение полета. Это ситуация, в которой все зависит только от меня. Мне нравится, когда есть зрители и они поддерживают.