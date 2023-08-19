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16:45 (мск), источник: ТАСС

Ласицкене заняла третье место в финале турнира «Королева российского спорта»

Легкоатлетические соревнования проходят в Екатеринбурге.

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Источник: Reuters

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене заняла третье место в финале легкоатлетической серии «Королева российского спорта». Соревнования проходят в Екатеринбурге.

Россиянка Кристина Королева и белоруска Карина Демидик продолжают борьбу за первое место. Ласицкене взяла высоту 1,91 м. Победительницей стала россиянка Кристина Королева, взявшая высоту 1,93 м. Второе место заняла белоруска Карина Демидик, уступившая Королевой по количеству попыток. Ласицкене взяла высоту 1,91 м.

8 августа Ласицкене получила wild card (специальное приглашение) на участие в соревновании. Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики принял решение, что Ласицкене будет добавлена к восьми спортсменам, которые отбирались в финал на протяжении всего сезона.

Ласицкене 30 лет, она завоевала золото на Олимпийских играх в Токио в 2021 году. В том же году россиянка стала победительницей Бриллиантовой лиги. Также Ласицкене является трехкратной чемпионкой мира, дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении, на счету спортсменки золотая и серебряная медаль летних чемпионатов Европы.

Финал «Королевы российского спорта» проходит с 17 по 19 августа в Екатеринбурге. На турнире остался один неразыгранный комплект наград: позднее в субботу определится победитель соревнования по прыжкам в высоту среди мужчин.

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