Сборная США установила мировой рекорд в смешанной эстафете 4×400 метров

ТАСС, 19 августа. Американские бегуны установили мировой рекорд в смешанной эстафете 4×400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике. Соревнования проходят в Будапеште.

Сборная США в финальном забеге показала результат 3 минуты 8,80 секунды. Прежнее мировое достижение также принадлежало американским легкоатлетам, они установили его на чемпионате мира 2019 года в Катаре — 3 минуты 9,34 секунды.