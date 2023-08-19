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19 августа, источник: ТАСС

Сборная США установила мировой рекорд в смешанной эстафете 4×400 метров

Спортсмены показали результат 3 минуты 8,80 секунды.

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Источник: AP 2023

ТАСС, 19 августа. Американские бегуны установили мировой рекорд в смешанной эстафете 4×400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике. Соревнования проходят в Будапеште.

Сборная США в финальном забеге показала результат 3 минуты 8,80 секунды. Прежнее мировое достижение также принадлежало американским легкоатлетам, они установили его на чемпионате мира 2019 года в Катаре — 3 минуты 9,34 секунды.

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