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10:40 (мск), источник: ТАСС

World Athletics разрешила бегунье из России Богдановой выступать за США

Спортсменка последний раз выходила на старт в России в январе 2019 года.

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Источник: соцсети

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Серебряный призер Кубков России 2017 и 2018 годов в беге на 3 000 метров с препятствиями Алсу Богданова (Леннеман) получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) право выступать за США на международных стартах. Об этом ТАСС сообщили в World Athletics.

Спортсменка имеет право представлять США с 28 июня 2023 года. Богдановой (Леннеман), выступавшей на внутрироссийских соревнованиях за Татарстан, 29 лет. В 2018 году она закончила учебу в Восточно-Мичиганском университете (США).

Согласно информации с сайта World Athletics Богданова (Леннеман) последний раз выходила на старт в России в январе 2019 года, когда на турнире в Новочебоксарске финишировала третьей в беге на 3 000 метров. С 2015 по 2023 год спортсменка часто принимала участие в турнирах, проходивших на территории США. Последним стартом в 2023 году для Богдановой (Леннеман) является турнир Johnny Loaring Classic в Канаде (24 июня), где она показала восьмой результат в беге на 1 500 метров.

С 5 апреля право выступать за США также получила 36-летняя бегунья из Сочи Полина Ходнетт (Карлсон). Согласно информации с сайта World Athletics спортсменка на профессиональном уровне никогда не выступала на соревнованиях в России. Первая запись в ее профиле датируется 2011 годом, когда 9 апреля на турнире в американском Оксфорде она стала пятой в беге на 5 000 метров и 19-й — на 1 500 метров. Все последующие старты у Ходнетт (Карлсон) также проходили на территории США.

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