«Исинбаева — герой России!» В Дагестане все-таки переименовали стадион, и это вызвало споры

Власти Республики Дагестан опубликовали постановление, согласно которому стадион имени Елены Исинбаевой будет переименован в «Труд» — это бывшее название сооружения, где сыграл несколько матчей «Анжи» и другие местные футбольные команды и проводились соревнования по легкой атлетике.

Почему власти решили «отменить» Исинбаеву — понятно. После новостей про ее переезд в Испанию она не стала отмалчиваться, а сказала, что является «легендой спорта», и в числе прочего такие слова: «Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю». А вот как название в честь Исинбаевой в принципе появилось у стадиона?

Стела в честь землячки

Отматываем на шесть лет назад — еще нет коронавируса, СВО, не прошел чемпионат мира по футболу в России. Исинбаева завершает карьеру, и чиновники, желающие отметить ее достижения в спорте, принимают решение переименовать стадион «Труд» в Махачкале.

— Расположенный в центре столицы республики всенародный стадион «Труд» планируется переименовать в стадион имени неоднократной рекордсменки мира в прыжках с шестом, нашей землячки Елены Исинбаевой, — говорили тогда в министерстве по физической культуре и спорту. Теперь это же министерство заявило о возвращении предыдущего названия.

Параллельно в июне 2017 года в родном для отца Елены селе Чувек Хивского района Дагестана была установлена стела в честь спортсменки. Инициатором был местный депутат Имран Аваев. Вот что он говорит теперь: «Я был инициатором этой стелы. Прошу заметить, стела была установлена в честь спортивных достижений, а не в честь Исинбаевой. В Хивском районе есть погибшие и раненые в СВО. С учетом этого я уверен, муниципалитет примет решение по судьбе этой стелы. И с учетом последних высказываний в адрес РФ. [Отношение к словам Исинбаевой] негативное. И с учетом того, что в зоне СВО находится много ребят из села Чувек, уверен, ее там больше не ждут».

Возможно, стела установлена действительно в честь спортивных достижений, но на ней в том числе написано:

«Наша гордость, наша слава,



Твое имя на века.



Это место восхваляет,



Ты нам очень дорога».

Прижизненные названия — спорный вопрос

Это лишний раз ставит вопрос о прижизненных названиях в принципе. В России среди спортивных объектов выделяется «Фетисов-Холл» во Владивостоке, есть и примеры географических топонимов. Показательный пример произошел у наших соседей в Казахстане, когда столицу Астану на несколько лет переименовали в Нур-Султан, но потом оказалось, что новое название не такое уж подходящее. В СССР при жизни писателя Алексея Пешкова Нижний Новгород назвали Горьким, но через 60 лет вернули историческое название. Ижевск был переименован в Устинов в 1984-м через семь дней после смерти партийного деятеля и министра обороны, и это вызвало резкие протесты. Название продержалось всего три года.

В некоторых регионах России есть законы, которые ограничивают прижизненные названия улиц и других топонимов, но и они иногда обходятся. Например, в Москве есть правило, по которому названия не могут даваться в честь людей, со дня смерти которых не прошло 10 лет. Однако с тех пор в Москве произошло как минимум три обратных случая: появились улицы Ахмата Кадырова, Александра Солженицына и Уго Чавеса. Во всех этих моментах с рекомендацией о переименовании выступали президент или мэр Москвы — такое положение также включено в закон и фактически обнуляет его суть. С другой стороны, это все-таки не прижизненные названия, в отличие от случая с Исинбаевой.

Источник: Соцсети

Легенды спорта против

О переименовании стадиона Исинбаевой высказываются разные мнения. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поддержал решение, а две легенды отечественного спорта — Татьяна Тарасова и Ирина Роднина — солидарно, что бывает в их случае редко, выступили против.

Свищев: «Стадион в Дагестане получил свое историческое название. Народ и республика приняли решение переименовать эту арену, значит, им виднее. Думаю, что здесь нет ничего страшного и для самой Исинбаевой, которая давно живет за границей. Маловероятно, что она планирует побывать на стадионе в ближайшее время. И надо посчитать, сколько раз она там была. Когда Елена была звездой, выступала за Россию и поддерживала ее — это одна ситуация. А сейчас заслуженная и известная спортсменка практически открестилась от того, что связано с Россией. Было бы странно, если стадион продолжал бы носить ее имя. Трагедии никакой нет, все встало на свои места».

Тарасова: «Я не согласна с таким решением. Нам не нужно забывать своих героев. Исинбаева — герой России! Она успешно выступала за нашу страну, вследствие чего в ее честь был назван стадион. Никто не возражал против этого. Я не понимаю, почему его надо переименовывать. К чему это все?».

Роднина: «Я не поддерживаю переименование стадиона после слов Елены Исинбаевой. Точно так же я не поддерживаю снос памятников и переписывание истории. Лена навсегда останется в памяти российского спорта как рекордсмен, чемпионка Олимпиад и выдающийся атлет. Об этом нужно помнить всегда! Но в недавней ситуации Исинбаева выкручивалась как могла. Поэтому такое поведение вызвало такую реакцию у людей. В спорте есть правило — фейр-плей. Это правило в данной ситуации она нарушила». (Sport24).

Интересно, доживем ли мы до того, что в честь Исинбаевой снова будут называть стадионы?