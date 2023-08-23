«На советском допинге». Поляки проиграли на ЧМ канадцу, но обвинили Россию

Привычка обвинять во всем русских затягивает американцев и европейцев. Все чаще они обнаруживают «русский след» даже там, где представителей России нет и не может быть.

Вычеркнуты из всех списков

Польские СМИ на все лады обсуждают «российскую программу допинга», помешавшую их спортсменам на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште.

Россиян на этом турнире нет — функционеры World Athletics не просто отказались допускать их на международные турниры даже в нейтральном статусе, но и заявили, что русских не будет и на Олимпиаде-2024.

Больше того, в созданном к 40-летию первого чемпионата мира списке лучших атлетов за всю историю не оказалось ни одного представителя СССР и России. Единственное исключение сделали для Сергея Бубки, но шестовика упомянули как представителя Украины.

В общем, русских нет, но полякам все равно пахнет «русским духом». Что же стало поводом для гнева шляхты?

Канадская сенсация

20 августа в Будапеште состоялся финал у мужчин-метателей молота. Золотую медаль с результатом 81,25 м выиграл 21-летний канадец Итэн Кецберг. Молодой спортсмен установил национальный рекорд Канады, став при этом самым юным чемпионом мира в истории метания молота.

Серебряную медаль завоевал поляк Войцех Новицкий, бронза досталась венгру Бенце Халасу. Еще один поляк, Павел Файдек, остался четвертым.

Спортивная Польша погрузилась в траур. Дело в том, что поляки уже привыкли считать этот вид своим.

34-летний Новицкий — олимпийский чемпион Токио, двукратный чемпион Европы, многократный призер чемпионатов мира. Его сверстник Файдек — пятикратный чемпион мира, причем мировые первенства он выигрывал пять раз кряду. И в Будапеште поляки рассчитывали даже не просто на победу, а на золото и серебро. И вдруг их двигает какой-то молодой канадец, про которого до сих пор мало кто слышал.

«На мой взгляд, это подозрительно»

Придерживаться приличий поляки не сочли нужным. Шимон Циолковски, тренер Файдека, в интервью Sport.pl заявил: «Видно, я не знаком с этим видом спорта. Такой прогресс — это космос. Что может его вызвать? Я не знаю такого метода. На мой взгляд, это подозрительно, потому что даже в истории бывшего Советского Союза это было бы феноменом, космическим прогрессом».

Но это еще цветочки. Sport.pl публикует «разоблачение», из которого следует, что канадец «сидит» на советских методиках допинга.

Тренирует чемпиона Дилан Армстронг, а консультантом является Анатолий Бондарчук.

Бондарчук выигрывал золото Олимпиады-1972, а затем был тренером Юрия Седых, ставшего олимпийским чемпионом в Монреале-1976 и Москве-1980, а также серебряным призером Сеула-1988.

Советскому спортсмену, который умер в 2021 году, до сих пор принадлежит мировой рекорд, установленный еще в 1986 году, — 86,74 м.

«Все говорят, что Седых был на допинге, а Григорий Родченков, который организовал в России допинговую систему, а затем рассказал все ВАДА, писал в своей книге, что Седых был настолько задопингован, что его образец загрязнял анализирующую машину до такой степени, что сказывалось даже на проверяемых после образцах чистых спортсменов», — пишут польские журналисты.

Родченков может писать все что угодно, но Седых на допинге пойман не был. Так что эти рассуждения остаются на совести поляков. К тому же Бондарчук вот уже 20 лет живет и работает в Канаде, и к тому же он уроженец Украины. В общем, вряд ли с этой стороны удастся подкопаться под победу Кецберга.

«Жена — допингистка из России»

Но польское издание придумывает новый ход: «Жена Дилана Армстронга — допингистка Евгения Колодко из России. Она в 2012 году заняла третье место на Олимпийских играх в Лондоне в толкании ядра, получила серебро после дисквалификации за допинг Надежды Остапчук, а в 2016 году потеряла эту медаль, потому что и сама толкала на допинге».

Армстронг, призер чемпионатов мира и олимпийских Игр, про это прекрасно знает. И, к его чести, отрекаться от нее не стал, хотя ему это советовали. К слову, к самому Армстронгу, работавшему с Бондарчуком, претензий не было.

Любопытно, что в мае 2023 года Войцех Новицкий заявлял, что россиян в легкую атлетику нельзя возвращать ни под каким видом: «Неважно, кто будет моим соперником на соревнованиях, я готов соревноваться. Во всем, что сейчас происходит в мире спорта и политики, много оттенков серого. Нельзя всех хвалить, но и критиковать всех нельзя. Помимо геополитической ситуации, есть еще множество тонкостей, связанных с допингом в России. Хотя бы из-за этого россиян нельзя допускать на международные соревнования. Трудно конкурировать с кем-то, кто не играет честно. И я говорю не об отдельно взятом спортсмене, а о всей допинговой системе в России».

Найдутся и те, кто придут за тобой…

Критики заметили, что Новицкий страхуется от возможных конкурентов, поскольку белорусы и россияне всегда были сильны в метаниях. Но, как ни старался поляк себя обезопасить, он проиграл — не русским, так канадцу.