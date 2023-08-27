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23:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная США выиграла общий зачет чемпионата мира по легкой атлетике

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Сборная США стала лучшей в общекомандном зачете по итогам чемпионата мира по легкой атлетике, который прошел в Будапеште.

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Источник: AP 2023

Команда США завоевала 12 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых наград. Второе место заняли спортсмены из Канады (4−2−0), третье — сборная Испании (4−1−0).

В марте совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) восстановил членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), но продлил отстранение спортсменов из России и Белоруссии от стартов под эгидой World Athletics из-за ситуации на Украине.

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