Дарья Клишина: как сейчас выглядит и чем занимается самая красивая легкоатлетка России

Если бы не спорт, эффектная блондинка легко могла бы построить карьеру в модельном бизнесе. Яркая внешность и красивая фигура позволяют ей приковывать к себе внимание миллионов. Россиянка не только блистала на легкоатлетической дорожке, но и на обложках глянцевых журналов. На ее страницу в Instagram (запрещен в РФ; соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) подписан даже Криштиану Роналду. Сейчас Дарья — мама двоих детей, а ее семья проживает в США.

Спортивная карьера Дарьи Клишиной

Клишина родилась 15 января 1991 года в Твери. Дарья из спортивной семьи, ее отец был легкоатлетом. Однако родители сперва отдали дочку на танцы, но физические данные не подходили для хореографии. В пять лет девочка начала играть в волейбол и только через семь лет пришла в легкую атлетику. Ее первым тренером был Юрий Кириллов, который подготовил 17 мастеров спорта СССР и России.

Однажды на городских соревнованиях 13-летнюю Клишину приметила специалист из Москвы Ольга Шемигон. Через год Дарья была зачислена в московское училище олимпийского резерва. Прыгунья собрала коллекцию золотых медалей на юниорском чемпионате мира и юношеской Олимпиаде (2007), молодежном чемпионате Европы (2009). В 2010 году атлетка выступила на первом чемпионате мира в помещениях и стала пятой. В 2011-м россиянка стала победительницей чемпионата Европы в помещениях и чемпионата Европы U-23, а также дебютировала на чемпионате мира, где заняла седьмое место.

В 2012 году прыгунья фигурировала во многих рейтингах самых сексуальных участниц Олимпиады в Лондоне, однако не поехала на Игры, так как сенсационно проиграла национальный отбор.

В 2013 году Клишина завоевала второе золото на чемпионате Европы в помещениях, стала чемпионкой летней универсиады в Казани и осталась седьмой на чемпионате мира в Москве. В том же году началась новая глава в ее спортивной карьере и биографии: прыгунья перебралась в США, где начала тренироваться у Лорена Сигрейва. Наиболее значимые успехи чемпионки России под началом этого специалиста — бронза чемпионата Европы в Цюрихе (2014) и серебро чемпионата мира в Лондоне (2017).

В 2016 году Клишина стала единственной российской легкоатлеткой, которую допустили до Олимпиады в Рио (поскольку она жила и проходила допинг-контроль за пределами России). На Играх в Бразилии она стала девятой. Причем право выйти в сектор в ходе Игр ей пришлось доказывать в суде. Дарью обвиняли в манипуляции допинг-пробами во время ЧМ-2013, однако суд доказал ее невиновность. После этого Клишина стала единственной из всех россиян, кому в процессе антидопинговых санкций не надо было ежегодно обращаться за нейтральным статусом.

Впрочем, шансом на активные выступления на международной арене Дарья пользовалась не слишком активно, часто ссылаясь на травмы. Олимпиада-2020 в Токио летом 2021 года прошла для атлетки неудачно. В квалификации она травмировала ногу и выбыла из соревнований.

Дарья Клишина: спорт и фотосессии

Источник: Соцсети

Источник: Соцсети

Как сейчас зарабатывает и где живет Дарья Клишина

Клишина в разное время была лицом энергетических напитков Red Bull, часов Seiko, спортивного бренда Nike. Сейчас девушка продолжает рекламировать разные товары в своих соцсетях. По признанию самой прыгуньи, после ухода из большого спорта интерес к ней упал.

«Рекламных предложений, чего греха таить, стало меньше, чем в те времена, когда активно выступала. Контракты чаще всего зависели от моих спортивных результатов в прямой пропорции. Хватает ли денег от рекламы? Я не была транжирой и создала определенную подушку безопасности», — сказала Клишина РИА «Новости Спорт». При этом спортсменка уверена, что если бы активнее вела себя в медиапространстве и выставляла свою личную жизнь напоказ, то контрактов было бы больше, но она осознанно выбрала закрытость.

После того как в 2013 году Клишина перебралась в США, она часто навещала родителей в России. Но жизнь на родине не входила в ее планы. «Не уверена, что вернусь в Россию по завершении карьеры. Уже обжилась и привыкла в США ко всему, обзавелась друзьями и знакомыми. Всегда присутствует ощущение, что возвращаюсь домой. Причем первые лет пять его не было, а недавно появилось. Рада возвращаться к родителям, но к ним я все равно еду в гости», — рассказывала Дарья RT.

Клишина обосновалась в Атланте, потому что туда переехал ее тренер. Своей недвижимостью в США спортсменка не обзаводилась, снимая квартиру. Отдыхать россиянка предпочитала в Майами, во время путешествий она выкладывала фото с флоридских пляжей или с Багамских островов.

Личная жизнь Дарьи Клишиной

Блондинка привлекала к себе внимание завидных женихов. Было известно, что Клишина состояла в отношениях с легкоатлетом из сборной России, правда, имя избранника девушка скрывала. Затем прыгунья встречалась со звездой НХЛ Евгением Малкиным. Пару видели вместе: Дарья даже приезжала в Магнитогорск, а хоккеист был замечен на чемпионате России по легкой атлетике. Свои отношения знаменитости не комментировали. Близкое окружение спортсменки говорило, что переезд в США мог быть как раз связан с форвардом. Однако Евгений расстался с легкоатлеткой после двух лет отношений и после начала своего романа с телеведущей Анной Кастеровой.

Клишина вскоре встретила любовь всей своей жизни. Только своего возлюбленного девушка скрывает от общественности. «У спортсменов и так вся жизнь напоказ. Поэтому хочется хотя бы личные моменты спрятать в маленькую коробочку», — объяснила она в интервью РИА «Новости».

Клишина даже не раскрывает, какой национальности ее возлюбленный. «Ни русский, и ни американец. Больше не скажу ничего. Одно только — что девять лет назад, когда переехала в Америку, для себя на 99,9% знала, что моим мужем или молодым человеком не будет американец, потому что мы не сойдемся менталитетами. Изначально такая установка была в голове. Конечно, что-то в итоге могло поменяться, но нет», — рассказала РИА «Новости» спортсменка, которая официально не заключала брак с отцом своих детей.

Материнство

Клишина — мама двоих сыновей. Первенец родился в 2018 году, второй ребенок — в 2022-м. Информацию о том, что она стала впервые мамой, Дарья скрывала почти четыре года. И сообщение удивило многих. «Я достаточно закрытый человек и никогда не афиширую свою личную жизнь. В 2017 году после чемпионата мира в Лондоне запланировала родить ребенка. Все сложилось удачно. Декретного отпуска у меня не было. В планах было скорейшее восстановление и возвращение в сектор. Я начала прыгать уже через восемь месяцев после родов», — сказала Клишина в одном интервью.

Старшего сына Дарья учит русскому языку. Кроме того, он также говорит на латышском, испанском и английском. Вторую беременность девушка не скрывала. Активно выкладывала фото с округлившимся животом и делилась советами с подписчиками о поддержании фигуры, питании. Прыгунья придерживается популярного мнения, что беременность не болезнь, поэтому вела активную жизнь, убрав из графика только режим и привычные тренировки. При этом спортсменка много занималась пилатесом, путешествовала до седьмого месяца.

Младший сын Клишиной имеет два гражданства — американское, так как он родился на территории страны, и одной из европейских стран. При этом гражданства РФ у него нет.

Как Дарья Клишина выглядит сейчас

Источник: Соцсети

Источник: Соцсети

Источник: Соцсети

Источник: Соцсети