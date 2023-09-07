Боролся за Украину, бизнес вел в России. Сергей Бубка покинул Киев

Сергей Бубка — прославленный советский и украинский спортсмен, на счету которого Олимпийское золото 1988 года в Сеуле, а также шесть побед на чемпионатах мира по прыжкам в высоту. На его счету 35 мировых рекордов и первый прыжок с шестом на 6 метров. По окончании спортивной карьеры на протяжении более двадцати лет входил в совет World Athletics и возглавлял Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины.

Крымская регистрация

Однако после начала СВО у Бубки начались большие проблемы. Журналистка издания Bihus.Info Мария Землянская провела расследование, в ходе которого обнаружила в бизнесе украинской легенды «российский след».

Выяснилось, что компания «Монблан», учредителями которой являются сам Сергей Бубка и его родной брат Василий Бубка, зарегистрирована в Донецке и, соответственно, находится в базе данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) России. При этом там указано, что Василий имеет российское гражданство, а Сергей — украинское. Интересно, что ИНН Сергея Бубки начинается с цифр 91, что говорит о регистрации в Крыму.

Основной вид деятельности компании — «Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах». При этом фирма «Монблан» была поставщиком в трех государственных контрактах на сумму 831 965 рублей, а заказчиками являлись казначейство Донецкой Народной Республики, Республиканский реабилитационный центр Минздрава ДНР и федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности казначейства России».

«Лишить звания героя и всех наград!»

Естественно, на Украине крайне негативно восприняли неспортивную деятельность Бубки, особенно в свете СВО. Вскоре после ее начала бывшему рекордсмену пришлось покинуть страну и залечь на дно. Вполне логично, что его сразу же лишили поста главы НОК Украины, а также он вышел из состава совета World Athletics. Против олимпийского чемпиона началась настоящая травля.

«Я инициировал заседание комиссии атлетов НОК Украины, которое состоится 11 июля, где потребую лишить Бубку членства в НОК Украины. Следующим шагом будет требование лишить его почетного звания Герой Украины и лишения других государственных наград», — писал в соцсетях член НОК Украины экс-скелетонист Владислав Гераскевич. И, как видно, он свое обещание сдержал.

Он же обвинял власти Украины за нерасторопность действий по отношению к Бубке, поскольку даже на сайте НОК долгое время «можно было найти российско-пропагандистскую книгу за авторством Бубки “Киев. Первая российская Олимпиада”».

«Отношения к бизнесу в России не имею»

Бубка долго оставался в стороне от конфликта, но накануне впервые высказался по поводу развернувшейся против него кампании. По его мнению, это настоящая травля его имени.

«Я родился на украинской земле, всегда с большой гордостью представлял Украину по всему миру. Всегда боролся за Украину, но сейчас против меня началась кампания по уничтожению моей репутации. Как каждый украинец, я изначально сделал свой выбор — быть с Украиной», — сказал Бубка на своем YouTube-канале.

Экс-глава НОК также отметил, что с 2014 года не посещал территорию ДНР, своих родных и даже пропустил похороны мамы. По его словам, он не имеет никакого отношения «к любому бизнесу» на территории России или перешедших под контроль России территориях.