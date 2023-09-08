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18:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Олимпийское золото, допинг и большая ложь. Лучший британский легкоатлет завершил карьеру

Так кто же такой Мо Фарах — великий чемпион или обманщик?

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Источник: AP 2023

Легендарный Мо Фарах завершил карьеру. 3 сентября четырёхкратный олимпийский чемпион из Великобритании провёл свой последний забег. В Лондоне в полумарафоне The Big Half Мо финишировал четвёртым.

40-летний Фарах проделал в спорте по-настоящему великий путь, но его околоспортивная жизнь получилась крайне неоднозначной.

Так кто же такой Мо Фарах? Великий чемпион или обманщик?

Величайший легкоатлет

Фарах — один из величайших стайеров в истории. Неудивительно, ведь Мо за всю карьеру на топовых турнирах лишь трижды не стал победителем: на чемпионате Европы — 2006 и чемпионатах мира 2011 и 2017 годов он завоевал серебро. Все остальные ключевые старты с 2010-го по 2017-й — выиграл.

Пожалуй, первой важной точкой в карьере Фараха стала домашняя Олимпиада-2012, где спортсмен завоевал по золоту на дистанциях 5000 м и 10 000 м. Тогда он сложил руки над головой в виде сердца. В дальнейшем этот жест станет главной фишкой Мо, его отличительной чертой для болельщиков.

В следующем году Фарах побил рекорд Европы на 1500 метров, оформил «золотой» дубль и был признан лучшим атлетом Великобритании.

Ещё одна важная точка — Олимпиада-2016 и два золота на ней. Победы на дистанциях 5000 и 10 000 метров сделали Мо самым титулованным британским легкоатлетом. Также он стал лишь вторым бегуном в истории после Лассе Вирена, который на двух Играх подряд был лучшим в забегах на 5 и 10 км. За это королева Елизавета II пригласила Фараха к себе на приём и посвятила его в рыцари. Так легкоатлет официально стал сэром Мо Фарахом.

Ещё одним важным этапом карьеры стал домашний ЧМ-2017. Там британец взял золото на дистанции 10 000 м и серебро на 5000 м. А дальше он сосредоточился на марафонах и даже побил рекорд Европы. К Олимпиаде-2020 он предпринял попытку вернуться, но безуспешно. Тем не менее в величии британского чемпиона, глядя на список титулов, сомневаться не приходится.

Грандиозный лжец

Но есть в жизни Фараха и тёмная сторона.

С 2015 по 2019 год Мо был втянут в большой допинговый скандал из-за своего тренера Альберто Салазара. Всё началось с того, что BBC сняла фильм о Салазаре, уличив его в нарушениях антидопинговых правил. В частности, утверждалось, что он вводил своим подопечным L-карнитин, аминокислоты, тестостерон и другие вещества, улучшавшие физические способности спортсменов. Тренера Мо в итоге дисквалифицировали на четыре года.

Во время расследования неоднократно допрашивался и Фарах. Сперва он утверждал, что ему не делали никаких инъекций L-карнитина, но, когда появились доказательства, заявил, что совсем забыл об употреблении препарата. L-карнитин разрешён в дозах до 50 мл, а Мо кололи всего 13,5 мл, поэтому главное нарушение Фараха в том, что он не указал на применение препарата в протоколе допинг-контроля. Но за это легенду не наказали.

Удивительным был и случай, когда Британское антидопинговое агентство отказалось выдавать ВАДА пробы Мо для расследования по делу Салазара в 2020 году. Агентство заявило, что пробы просто могут испортиться. Дело Фараха в итоге замяли.

А летом 2022 года легкоатлет рассказал о главной лжи в своей жизни. Долгие годы Фарах утверждал, что его отец-британец был вынужден бежать со своей семьёй из Сомали в Лондон из-за гражданской войны. Путь мальчика на новую родину был сложным: сперва он с семьёй жил в Джибути у бабушки, а потом уехал в Лондон без брата-близнеца Хассана, который серьёзно заболел и остался у родственников. Но всё оказалось совершенно по-другому.

«Меня знают под именем Мо Фарах, но это не моё имя, это неправда. На самом деле я родился в Сомалиленде, на севере Сомали, и меня зовут Хуссейн Абди Кахин. Да, я в прошлом говорил обратное, но теперь признаю, что мои родители никогда не были в Великобритании. Отец погиб в ходе беспорядков на родине, когда мне было всего четыре года, а с матерью меня разлучили. В девять лет меня нелегально вывезли в Лондон», — заявил Мо в фильме BBC.

Женщина, которая увезла Фараха в Лондон, почти три года заставляла парня работать в доме и ухаживать за её детьми. В школу Мо пошёл лишь в 12 лет.

Выбраться из рабства Фараху помог его учитель физкультуры Алан Уоткинсон, который разглядел в 14-летнем парне задатки крутого бегуна. Фарах рассказал Уоткинсону свою историю, тот нашёл мальчику новую приёмную семью и помог с оформлением гражданства. А рассказать о своей настоящей жизни в 2022-м Фарах решил, чтобы привлечь внимание к проблеме рабства и продажи людей, а также чтобы быть честными со своими детьми.

Человека, который был завязан в странных допинговых историях и лгал бóльшую часть жизни, вряд ли можно назвать положительным героем. Но и его величайшую спортивную карьеру нельзя сбрасывать со счетов.

Герой он или обманщик? Пусть каждый решит для себя сам.

Татьяна Постникова

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