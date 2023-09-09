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00:03 (мск), источник: ТАСС

Норвежец Ингебригтсен побил рекорд 24-летней давности в беге на 2 000 м

ТАСС, 8 сентября. Норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен на этапе Бриллиантовой лиги установил новый мировой рекорд в беге на 2 000 м. Соревнования проходят в Брюсселе.

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Источник: AFP 2023

Ингебригтсен преодолел дистанцию за 4 минуты 43,13 секунды. Предыдущий мировой рекорд (4 минуты 44,79 секунды) принадлежал марокканцу Хишаму эль-Герружу и был установлен в 1999 году. Бег на 2 000 метров не является олимпийской дисциплиной.

Ингебригтсену 22 года. Он является олимпийским чемпионом в беге на 1 500 метров и двукратным чемпионом мира в беге на 5 000 м (2022, 2023). Также на его счету две серебряные медали мировых первенств в беге на 1 500 м (2022, 2023). Ингебригтсен является четырехкратным чемпионом Европы.

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