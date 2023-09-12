«Он прошел через адские боли» Как советский гимнаст едва не потерял ногу в страшном ДТП, а потом стал чемпионом Олимпиады

Московский вундеркинд

Великие спортсмены часто появляются на свет в глубинке, однако Билозерчев — коренной москвич. Ребенок рос очень активным, и родители решили отдать его в спортивную секцию. Выбор пал на гимнастику, и у парня там сразу пошло. Уже к 15 годам Дмитрий получил право выступить на взрослом чемпионате СССР, и дебют получился очень приличным для столь юного возраста — пятое место. Но уже спустя год 16-летний Билозерчев на первенстве страны неожиданно для всех взял золото в многоборье и заслужил путевку на чемпионат мира-1983.

Мировое первенство проходило в Будапеште, и советский атлет стал главной звездой турнира. Парень, которому все еще было 16, взял золото в многоборье, а также добавил в коллекцию победы в упражнениях на коне, кольцах и перекладине. Кроме того, Билозерчев стал серебряным призером в командных и вольных упражнениях. Советские гимнасты с девятью золотыми медалями уверенно выиграли общекомандный зачет, а Дмитрий внес гигантский вклад в этот успех.

Бойкот и страшная авария

После триумфального выступления в Будапеште Билозерчев, обладавший уникальной техникой, был обречен стать героем Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе, но сборной СССР там не оказалось. Советское руководство зеркально ответило на бойкот американцами московской Олимпиады-1980, и гимнаст вместо поездки в США остался соревноваться в Москве на соревнованиях «Дружба-84». Помимо СССР, в турнире приняли участие восемь государств соцлагеря: Болгария, Венгрия, ГДР, Северная Корея, Монголия, Польша и Чехословакия. В этой весьма серьезной компании Билозерчев взял четыре личных золота, включая многоборье, а также первенствовал вместе с командой. Конечно, это было слабым утешением для спортсмена, который мечтал об олимпийских наградах.

В тот момент я был зол и разочарован. Я был на самом пике своей физической формы, когда стало известно, что мы не полетим в Лос-Анджелес. Я буквально задыхался от злости из-за этого решения. Дмитрий Билозерчев

Несмотря на калейдоскоп негативных эмоций, Билозерчев не опустил рук и продолжил тренироваться. К чемпионату мира 1985 года в Монреале, который сборная СССР бойкотировать не собиралась, Дмитрий подходил в сумасшедшей форме и был явным фаворитом в борьбе за золото в многоборье и почти на всех снарядах. Однако побед гениального советского атлета в Канаде не случилось.

В октябре, за несколько недель до старта турнира, к которому сборная СССР готовилась в Подмосковье, команде дали выходной, после которого Билозерчев возвращался на базу на своем автомобиле. 18-летний спортсмен совсем недавно получил права и не справился с управлением на скользкой дороге. «Машину закрутило и понесло на фонарный столб у трассы. В момент столкновения слышал, как ломается моя нога», — рассказывал атлет. С ним в машине находилось еще два гимнаста, которые отделались ушибами.

Обстоятельства того ДТП окутаны тайной: по слухам, Дмитрий был пьян, однако официального подтверждения эта информация не получила. Сам гимнаст в одном из интервью «СЭ» уклонился от ответа на этот вопрос, но признавал, что в молодости у него было пристрастие к выпивке. «Все свои проблемы с алкоголем я решил в 25 лет. Вот бросить курить не могу. Не получается», — отмечал Билозерчев.

Травма левой ноги прославленного гимнаста оказалась страшной: спортсмен сломал все возможные кости, лодыжка атлета болталась на тонком лоскуте из кожи и мышц.

В большинстве случаев в такой ситуации спасти ногу невозможно, однако к лечению звезды советской спортивной гимнастики подключили лучших специалистов. Те отказались от экстренной операции и больше двух недель определялись с тактикой лечения. Одним из очевидных вариантов была ампутация, тем более у Билозерчева начался некроз. Однако специалисты с ним справились и решили спасать ногу.

Поначалу было полное ощущение, что с ногой придется расстаться. Начался некроз кожи, мышц. Но с помощью переливания большого количества кровезаменителей, применения антибиотиков ногу удалось спасти. Оперировали мы его недели через две с половиной после катастрофы. Раньше было просто нереально в этих тканях что-то делать. Восстановительный процесс был тяжелый и длительный. Но Дима — волевой парень. Только он сам может рассказать, через какие адские боли и страдания прошел. Но восстановился полностью. один из врачей Билозерчева

После операции Билозерчеву наложили аппарат Волкова — Оганесяна, жестко фиксирующий ногу. Причем для спортсмена создали специальную компоновку устройства так, чтобы спицы не касались основных мышц. Впоследствии это оказало неоценимую помощь в реабилитации чемпиона. Тот с первых дней был нацелен на скорейшее восстановление и не слушал врачей, которые неохотно прогнозировали ему возвращение к нормальной повседневной жизни и полностью исключали возобновление спортивной карьеры.

Однако возвращение в спорт состоялось уже вскоре, и как оказалось, даже слишком быстро. Билозерчев, едва выписавшись из больницы, начал многочасовые тренировки и так перегрузил здоровую ногу, что травмировал лодыжку. Гимнасту потребовалась еще одна операция, но новое повреждение было не настолько серьезным, как первое.

Чудесный камбэк

Окончательно в строй Билозерчев вернулся к 1987 году, и камбэк получился феноменальным. Справившийся с чудовищной травмой атлет выступил на Кубке СССР, где выиграл многоборье и квалифицировался на чемпионат мира, который проходил в Роттердаме. Там советский спортсмен устроил настоящую феерию, взяв целых четыре золота, включая многоборье. В упражнениях на кольцах и брусьях Дмитрий стал вице-чемпионом мира.

За рубежом знали о проблемах гимнаста со здоровьем и были шокированы его ренессансом.

Впереди были Олимпийские игры в Сеуле. Эти соревнования сборная СССР бойкотировать не собиралась, гимнаст ехал в Южную Корею в качестве претендента на несколько золотых медалей и практически полностью оправдал ожидания. Советский атлет первенствовал в упражнениях на коне и кольцах, а также в командном турнире. Однако в многоборье олимпийским чемпионом Билозерчев так и не стал, а соревнования получились очень драматичными.

Главными конкурентами Билозерчева оказались его партнеры по команде — Владимир Артемов и Валерий Люкин. После пяти снарядов Дмитрий лидировал, опережая идущего вторым Артемова, и на завершающем снаряде — перекладине — ему было достаточно выступить в свою силу, без каких-либо чудес. Однако Дмитрий не справился с волнением, сорвал одну из комбинаций и в итоге проиграл не только Артемову, но и Люкину, став лишь бронзовым призером. Три золота и бронза Игр, да еще и после такой травмы, многих спортсменов сделали бы самыми счастливыми людьми на свете, но максималист Билозерчев был раздосадован тем, что не смог победить именно в многоборье.

Олимпиада стала последним турниром в его карьере. Уже в следующем году Дмитрия исключили из сборной СССР за нарушение режима: спортсмен решил, что после завоеванных олимпийских медалей может позволить себе расслабиться, в том числе злоупотребляя алкоголем. Однако у советского спортивного руководства на этот счет было другое мнение. Бороться за место в команде эмоционально выгоревший чемпион не стал и попрощался со спортом в 22 года.

Если бы можно было взять небольшой перерыв. Думаю, мне хватило бы полгода. Надо было вернуть мотивацию, и тогда я снова бы начал выступать на турнирах. Но у меня такого шанса не было. Конечно, я был и глупее, и неопытнее, и, наверное, позволял себе некоторые вольности. Дмитрий Билозерчев

Американский вояж

В начале 1990-х Билозерчев в поисках лучшей жизни отправился в США, где занялся тренерской деятельностью. На специалиста такой квалификации был гигантский спрос среди местных спортсменов, он успел поработать и тренером собственного клуба в Портленде, и в университете Огайо, и в качестве личного наставника. Среди воспитанников советского гимнаста, например, олимпийский чемпион в многоборье Пол Хэм.

Дмитрий Билозерчев | Источник: РИА "Новости"

Шансы стать великим гимнастом были и у сына Билозерчева — Алексея. Парень, тренировавшийся у своего отца, выиграл молодежное первенство Америки, участвовал в Панамериканских играх, но не попал в состав сборной США на Олимпиаду-2012 года. По мнению Дмитрия, это произошло не по спортивному принципу.

В Америке всегда существовала определенная политика, которая не очень позволяла слишком высоко подняться не своим спортсменам. До молодежного уровня — ради бога. А вот выше уже проблематично — не подпускают. Дмитрий Билозерчев