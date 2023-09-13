World Athletics вернет России деньги за отклоненные заявки на нейтральный статус

Организация возместит затраты на подачу заявок. Компенсацию получат 57 человек. Среди них — Екатерина Конева, Максим Афонин, Сергей Шубенков, Сергей Широбоков, Данил Цыплаков, Михаил Акименко и другие. Отмечается, что возврат средств был предусмотрен договором между ВФЛА World Athletics.

23 марта World Athletics объявила о восстановлении членства ВФЛА. При этом отстранение российских спортсменов от соревнований под эгидой организации было продлено. Отмечалось, что ассоциация в дальнейшем сформулирует условия, при которых спортсмены смогут вернуться на турниры.