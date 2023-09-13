World Athletics вернет России деньги за отклоненные заявки на нейтральный статус

Организация возместит затраты на подачу заявок. Компенсацию получат 57 человек. Среди них — Екатерина Конева, Максим Афонин, Сергей Шубенков, Сергей Широбоков, Данил Цыплаков, Михаил Акименко и другие. Отмечается, что возврат средств был предусмотрен договором между ВФЛА World Athletics.
23 марта World Athletics объявила о восстановлении членства ВФЛА. При этом отстранение российских спортсменов от соревнований под эгидой организации было продлено. Отмечалось, что ассоциация в дальнейшем сформулирует условия, при которых спортсмены смогут вернуться на турниры.
В 2015 году членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Отечественные спортсмены могли выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.