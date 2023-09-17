Эфиопка Цегай установила новый мировой рекорд в беге на 5 000 метров

Цегай 26 лет. Она является бронзовым призером Олимпиады в Токио в беге на дистанции 5 000 метров. В нынешнем году спортсменка стала чемпионкой мира в беге на дистанции 10 000 метров, в прошлом году — на дистанции 5 000 метров. Эфиопка является серебряным (2022) и бронзовым (2019) призером чемпионатов мира в беге на 1 500 метров.