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23:19 (мск), источник: ТАСС

Эфиопка Цегай установила новый мировой рекорд в беге на 5 000 метров

ТАСС, 17 сентября. Эфиопская легкоатлетка Гудаф Цегай в финале Бриллиантовой лиги установила новый мировой рекорд в беге на дистанции 5 000 метров. Соревнования проходят в Юджине (штат Орегон, США).

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Источник: Reuters

Цегай преодолела дистанцию за 14 минут 0,21 секунды и стала победительницей Бриллиантовой лиги. Предыдущий мировой рекорд принадлежал кенийке Фейт Кипьегон (14 минут 5,20 секунды) и был установлен 9 июня нынешнего года.

Цегай 26 лет. Она является бронзовым призером Олимпиады в Токио в беге на дистанции 5 000 метров. В нынешнем году спортсменка стала чемпионкой мира в беге на дистанции 10 000 метров, в прошлом году — на дистанции 5 000 метров. Эфиопка является серебряным (2022) и бронзовым (2019) призером чемпионатов мира в беге на 1 500 метров.

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