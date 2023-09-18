Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Дюплантис преодолел планку на высоте 6,23 метра. Он превзошел свое же достижение (6,21 метра), которое было установлено в июле прошлого года на чемпионате мира. 25 февраля 2023 года в помещении Дюплантис взял высоту 6,22 метра.