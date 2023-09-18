Мировой рекорд под номером семь. Дюплантис когда-нибудь остановится?

На Армана Дюплантиса не действуют законы гравитации. На финале «Бриллиантовой лиги» в Юджине швед перелетел планку на высоте 6,23 метра и приземлился на маты с седьмым мировым рекордом в карьере. Мощное завершение сезона для главной звезды легкой атлетики.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239387&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Полгода на рекорд

Нового рекорда ждали всего полгода, но многие думали, что 6,23 для Мондо, как называют Дюплантиса, покорятся раньше. Предыдущее достижение он установил 25 февраля этого года на турнире Рено Лавиллени во французском Клермон-Ферране. Тогда Дюплантис отбросил всех соперников на высоте 6,01 и пошел штурмовать 6,22, которые он преодолел с третьей попытки. Оттого и успех он праздновал очень эмоционально, в обнимку со своим другом и наставником Лавиллени.

«Это очень важное достижение! Рено значит так много для меня, он больше всех вдохновлял меня, был моим кумиром, помог мне поверить, что я могу бить мировые рекорды. Так что я очень хотел сделать это здесь для него. Это по-настоящему особенный момент», — говорил счастливый Арман.

Планку в Клермон-Ферране швед перепрыгнул с запасом. Казалось, что новый рекорд случится вот-вот. Конечно, в очередной раз ждали волшебства от Дюплантиса на чемпионате мира в Будапеште. После квалификации он не упоминал о рекорде, но явно держал его в голове: «Я сосредоточен на том, чтобы завоевать золотую медаль. Нахожусь в хорошей форме, да и технически здорово готов, поэтому настроен совершить великолепный прыжок». Золото Мондо забрал на высоких 6,10, из-за того что настойчивый филиппинец Эрнест Джон Обьена был в ударе и не хотел отступать.

Ожидаемая победа не вызвала у Дюплантиса заметной радости. Сосредоточен он все-таки был на другом — рекорде. Но планка на высоте 6,23 предательски падала, расстраивая и шведа, и трибуны, которые за него серьезно переживали.

«Очень рад своей победной серии. Не знаю, на какое место по значимости поставил бы этот турнир, но счастлив, что продолжаю выигрывать, — рассказывал Мондо после победы на ЧМ. — Возможно, здесь была самая безумная атмосфера, при которой я когда-либо соревновался. Для меня было большой честью сделать шоу в прыжках с шестом. Здесь находилось так много шведских болельщиков — мне показалось, что я на стадионе в Стокгольме. Я буду готов к Парижу и Олимпийским играм, но сейчас хочу жить настоящим и наслаждаться этим чемпионатом мира и этим титулом».

Счастливый Юджин

Дюплантис был настроен завершить сезон с новым рекордом. 8 сентября на этапе «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе он явно чувствовал себя в хорошей форме, прыжки получались, хоть сам швед и не считал так. С третьей попытки, казалось, он все-таки преодолел 6,23. Зрители, среди которых на стадионе был Сергей Бубка, уже собирались ликовать. Но спортсмену все-таки не удалось избежать касания планки, вызвав вздох разочарования на трибунах.

«Мне бы очень хотелось показать публике мировой рекорд. Но, честно говоря, мои прыжки сегодня были дерьмовыми. Даже та последняя попытка на 6,23 — это было близко, но это не лучший прыжок, — не скрывал разочарования швед. — Я действительно верю, что должен был сделать это сегодня. У меня было желание побить мировой рекорд. Мне жаль».

Грустить пришлось недолго. Оказывается, местом силы для Дюплантиса является американский Юджин. Здесь в прошлом сезоне он взял свое первое золото чемпионата мира с рекордом 6,21. На финале «Бриллиантовой лиги» в текущем году он побил этот рекорд на открытом воздухе.

На этот раз Эрнест Джон Обьена довольно быстро открыл дорогу Дюплантису. Для победы шведу хватило 6,02, когда филиппинец остановился на 5,82. Оформив необходимое золото, планка взлетела на 6,23. Мондо прошел над ней со скрипом, без запасных миллиметров. Но планка устояла.

«Я здесь довольно хорошо прыгаю. Поставил два из двух мировых рекордов. Думаю, что причина в том, что здесь есть комбинация всего: это и история, и современность, трасса действительно очень быстрая, а зрители и их энергия — фантастические. Все просто создает то, что мне нужно, чтобы побить мировой рекорд», — благодарил стадион Дюплантис.

Шведу 23 года, но в его коллекции уже семь мировых рекордов. Темп по их завоеванию невероятный:

8 февраля 2020 года — 6,17

15 февраля 2020 года — 6,18

7 марта 2022 года — 6,19

20 марта 2022 года — 6,20

4 июля 2022 года — 6,21

25 февраля 2022 года — 6,22

17 сентября 2022 года — 6,23

И это явно еще не конец, хоть 6,23 дались ему непросто. Сам Мондо этого конца пока не видит и не чувствует: «Предел очень высок, и я надеюсь, что смогу продолжать хорошо прыгать и продолжать прыгать выше, чем сегодня. Я очень люблю прыжки с шестом, и мне это нравится с тех пор, как я был ребенком. Если я способен поднять прыжки с шестом на другой уровень и привлечь как можно больше зрительских глаз, прыгая высоко и делая крутые штуки, значит, я проделал хорошую работу».