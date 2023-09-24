Эфиопская бегунья побила мировой рекорд

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Эфиопская легкоатлетка Тигист Ассефа установила мировой рекорд во время забега на Берлинском марафоне.

Спортсменка преодолела дистанцию в 42 километра 195 метров за 2 часа 11 минут 53 секунды.

Ассефа заняла первое место в забеге на Берлинском марафоне и обновила мировой рекорд, который в 2019 году установила кенийская бегунья Бриджид Косгей, преодолевшая марафонскую дистанцию на забеге в Чикаго за 2 часа 14 минут 4 секунды.

Решение о ратификации мирового рекорда должна принять Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics).