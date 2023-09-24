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13:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Эфиопская бегунья побила мировой рекорд

Эфиопская бегунья Ассефа установила мировой рекорд в марафоне.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Эфиопская легкоатлетка Тигист Ассефа установила мировой рекорд во время забега на Берлинском марафоне.

Спортсменка преодолела дистанцию в 42 километра 195 метров за 2 часа 11 минут 53 секунды.

Ассефа заняла первое место в забеге на Берлинском марафоне и обновила мировой рекорд, который в 2019 году установила кенийская бегунья Бриджид Косгей, преодолевшая марафонскую дистанцию на забеге в Чикаго за 2 часа 14 минут 4 секунды.

Решение о ратификации мирового рекорда должна принять Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics).

В забеге у мужчин победу одержал кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге, преодолевший дистанцию за 2 часа 2 минуты 42 секунды. Он одержал пятую победу на Берлинском марафоне. Также Кипчоге является действующим обладателем мирового рекорда, который он установил в 2022 году, показав результат в 2 часа 1 минуту 9 секунд.

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