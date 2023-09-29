Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Куньлунь РС
Амур
02
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо М
Авангард
60
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Севилья
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Ланс
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Урал
22
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Металлург Мг
01
Все события
Фоторепортажи
16Внук Цымбаларя, Каррера в раздевалке, «Спартак» Романцева с трофеем: в Тушине прошел матч памяти легенды красно-белых
14«Зенит» обыграл «Локомотив» в финале Суперкубка
20:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Легкоатлетку Коробкину отстранили на четыре года за допинговое нарушение

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Чемпионка Европы в беге на длинные дистанции Елена Коробкина дисквалифицирована на 4 года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«На основании решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от 27 сентября 2023 года, ВФЛА на 4 года дисквалифицирует Елену Коробкину (бег; Москва, Липецкая область) за нарушение п. 32.2 (b) Антидопинговых правил IAAF (“Использование или попытка использования запрещенной субстанции или метода спортсменом”) 2012 года и 2014 года», — говорится в сообщении.

Срок дисквалификации спортсменки с 27 сентября 2023 года по 26 сентября 2027 года. Все результаты Коробкиной, достигнутые с 2 июля 2013 года по 24 июля 2016 года, аннулируются.

Коробкиной 32 года. Она является чемпионкой Европы в беге на 3000 метров в помещении (2015), а также 12-кратной чемпионкой России и 11-кратной чемпионкой страны в помещении. Также на ее счету серебряная медаль Универсиады в Казани (2013) и бронзовая медаль командного чемпионата Европы (2015).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Плачешь на груди Путина, а потом Родину предаешь': мощное интервью Вяльбе
'Да, я инвалид'. Ампутация Костомарова и другие беды фигуристов
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь