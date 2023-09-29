Легкоатлетку Коробкину отстранили на четыре года за допинговое нарушение

«На основании решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от 27 сентября 2023 года, ВФЛА на 4 года дисквалифицирует Елену Коробкину (бег; Москва, Липецкая область) за нарушение п. 32.2 (b) Антидопинговых правил IAAF (“Использование или попытка использования запрещенной субстанции или метода спортсменом”) 2012 года и 2014 года», — говорится в сообщении.
Срок дисквалификации спортсменки с 27 сентября 2023 года по 26 сентября 2027 года. Все результаты Коробкиной, достигнутые с 2 июля 2013 года по 24 июля 2016 года, аннулируются.
Коробкиной 32 года. Она является чемпионкой Европы в беге на 3000 метров в помещении (2015), а также 12-кратной чемпионкой России и 11-кратной чемпионкой страны в помещении. Также на ее счету серебряная медаль Универсиады в Казани (2013) и бронзовая медаль командного чемпионата Европы (2015).