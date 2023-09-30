Псу под хвост. Агрессивная собака лишила марафонца победы и миллионного гонорара

Кенийские СМИ распространили историю с марафона в Буэнос-Айресе на прошедшей неделе, в которой представитель их страны Роберт Кимутай Нгено стал жертвой… собаки. Жертвой, слава богу, только в смысле результата и заработка — без членовредительства. Но вряд ли кенийский бегун сильно доволен.

Неожиданное препятствие

29-летний Нгено уверенно лидировал в забеге на середине дистанции и возглавлял группу с середины дистанции до 38-го километра, однако затем произошло непредсказуемое.

Источник: Соцсети

Как сообщает Pulse Sports, на дороге появилась выпущенная на волю собака и внезапно начала преследовать спортсмена, и Нгено «не смог сосредоточиться». Казалось бы, агрессивный преследователь должен мотивировать ускоряться, но случилось наоборот — Роберта нагнали соперники. Часть зрителей бросилась помогать кенийцу и прогнала собаку, но из-за суматохи, вызванной реакцией на животное, темп марафонца сбился, и он финишировал лишь третьим.

Его очередной преследователь не успел лишь на пять секунд, чтобы оставить незадачливого собаковода без медали. Нгено уступил только соотечественникам Корнелиусу Кибету Киплагату и серебряному призеру Олимпиады-2016 на 10 тысяч метров Полу Кипнгетичу Тануи. Результат победителя — 2:08.29. То есть пострадавший бегун совсем не любитель, а обыграл бы практически любого в Европе. В России марафон в лучшем случае бегают за 2:14.

Что самое обидное — из-за собаки Нгено потерял миллионный заработок. За победу он должен был получить 1,1 миллиона кенийских шиллингов. Это 7500 долларов США, но сумма все равно внушительная.

Кенгуру на гонках и пострадавший чемпион мира

В Латинской Америке вообще неоднозначно обеспечивается безопасность спортивных мероприятий с точки зрения присутствия животных. Например, на недавнем матче чемпионата Мексики пес забрал мяч и несколько минут носился с ним по полю в зубах.

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А в США собака пару лет назад и вовсе выдала такой спурт на финишной прямой, что вряд ли устоял бы Болт.

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На велогонке «Джиро д’Италия» этого года собака сбила чемпиона мира по велоспорту на шоссе бельгийца Ремко Эвенепула. Он встал, показал большой палец и через пять минут вернулся в пелотон.

Но это выглядит довольно мило и не вызывает отторжения. Коллеги рассказывали, что на Олимпиаде в Афинах по Олимпийской деревне разгуливали бродячие животные, пугая гостей Игр. Первыми тогда пожаловались на нежелательных соседей британцы.

Устроители Олимпиады обратились за помощью к местным властям, а также службам по защите животных, и, по словам пресс-атташе организационного комитета Захаратоса, животных должны были поймать, «вылечить, кастрировать и отпустить на свободу» по окончании Олимпиады.

А из Австралии регулярно приходят страшные видео о том, как кенгуру невозмутимо припрыгивают на гонки местных суперкаров.

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Судя по всему, компенсации кенийский Нгено ждать не приходится. Все-таки прямого воздействия с помощью зубов и корпуса собака на него не оказывала, и признать ее влияние на результат ключевым вряд ли удастся. Однако ситуация неприятная, и организаторов соревнований явно не красит. Хотя животное, судя по всему, было домашним, и вина в первую очередь лежит на хозяине питомца, оставившего своего зверя без присмотра. Так что если марафонец подаст в суд, у него есть все шансы на компенсацию.