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19:35 (мск), источник: Sport24

«Молчание — не равно согласие». Опубликован текст письма Ласицкене украинке Магучих

Стало известно содержание письма олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене, которое россиянка отправила украинке Ярославе Магучих после чемпионата мира в Юджине в июле 2022 года. На тех соревнованиях Магучих завоевала серебряную медаль. Об этом письме стало известно 30 октября 2023 года, сама Магучих рассказала о нем в интервью, но отметила, что получила то сообщение, когда «уже было поздно».

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Источник: Reuters

Ласицкене передала письмо порталу Sports.ru, который опубликовал его текст.

«Ярослава, здравствуй! Я поздравляю тебя и Татьяну Степанову с медалью ЧМ! Вы невероятные и я восхищаюсь вашей силой духа.

Мне очень жаль, что отношения между нашими странами повлияли на твое отношение ко мне. Я себе такого не позволила после Токио и не позволю сейчас. Я каждый день думаю о том, чтобы с вами и вашими близкими все было хорошо, и я почему-то думала, что вы это понимаете (зная меня и моего тренера столько лет). Но вы, конечно, не обязаны, так как я ни разу об этом не сказала вслух.

Прости мне мою слабость, я не могла найти слов, я боялась, что мое “как вы там?” еще больше разозлит вас. Так как ответ на этот вопрос понятен. И я была уверена — никакое мое слово не облегчит ваши переживания и страдания. Я ничего не могу сделать с этой ###### [ситуацией — прим. Sport24], и это разбивает мне сердце.

Я ни в коем случае не оправдываю себя, я просто хочу, чтобы ты хотя бы попробовала понять меня. Я совершила ошибку, но на тот момент я думала, что мои слова вам никак не помогут. Но молчание — не равно согласие.

Не думаю, что ты меня поймешь… я перечитываю это все и понимаю, что слова никак ничего не облегчают».

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