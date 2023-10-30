«Молчание — не равно согласие». Опубликован текст письма Ласицкене украинке Магучих

«Ярослава, здравствуй! Я поздравляю тебя и Татьяну Степанову с медалью ЧМ! Вы невероятные и я восхищаюсь вашей силой духа.



Мне очень жаль, что отношения между нашими странами повлияли на твое отношение ко мне. Я себе такого не позволила после Токио и не позволю сейчас. Я каждый день думаю о том, чтобы с вами и вашими близкими все было хорошо, и я почему-то думала, что вы это понимаете (зная меня и моего тренера столько лет). Но вы, конечно, не обязаны, так как я ни разу об этом не сказала вслух.



Прости мне мою слабость, я не могла найти слов, я боялась, что мое “как вы там?” еще больше разозлит вас. Так как ответ на этот вопрос понятен. И я была уверена — никакое мое слово не облегчит ваши переживания и страдания. Я ничего не могу сделать с этой ###### [ситуацией — прим. Sport24], и это разбивает мне сердце.



Я ни в коем случае не оправдываю себя, я просто хочу, чтобы ты хотя бы попробовала понять меня. Я совершила ошибку, но на тот момент я думала, что мои слова вам никак не помогут. Но молчание — не равно согласие.



Не думаю, что ты меня поймешь… я перечитываю это все и понимаю, что слова никак ничего не облегчают».