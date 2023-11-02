«Не думаю, что ты меня поймёшь». Человеческая драма подруг-чемпионок из России и Украины

Мария Ласицкене из России и Ярослава Магучих из Украины…

Еще в 2021-м они на радостях вместе фотографировались в финале Олимпиады в Токио. Они дружили, но в их отношения вмешалась большая политика. Две звезды лёгкой атлетики могли бы быть подругами, но не судьба.

Это даже не спортивная драма, а человеческая.

«Было бы иначе, если бы она написала в феврале»

На днях Ярослава в одном из интервью рассказала о письме, которое написала ей Мария Ласицкене летом 2022-го. Вот эмоции украинской спортсменки:

«Да, я получила сообщение после чемпионата мира в Орегоне. Она мне написала, но, знаете, было такое сообщение: “Извини, что я раньше не написала. Я думала, это тебе не нужно, зачем тебе это. Моя поддержка и слова необязательны”. Я села и подумала. Она написала мне после чемпионата мира, когда я столько интервью дала, что никакого сообщения от неё нет.

Думаю, она отреагировала на это. Потому что многие СМИ тогда начали писать, что никакой реакции нет, хотя выступали вместе, в одном секторе соревновались. И только после этого она мне написала.

Было бы иначе, если бы она написала нам в первые дни февраля 2022 года. Потому что девочки сидели в бомбоубежищах, я тоже. А так — никакой реакции. Сначала она написала письмо Томасу Баху. Оно было перед этим. Там было больше про то, что они не могут выступать, и всё.

Она поддержала меня как спортсменку и девушку, с которой соревновалась. Но потом написала: «Я знаю, что ты меня не поймёшь». У меня просто отпало это желание, когда ещё раньше я чего-то ждала. Но после чемпионата мира для меня это уже было поздно. Просто я всем говорила, всем давала интервью, и лишь после этого она написала. У меня вот такое чувство".

«Я ни в коем случае не оправдываю себя»

Не будем комментировать высказывание Ярославы. Вместо этого приведём полный текст сообщения от Марии, имеющего, кажется, иной тон.

"Ярослава, здравствуй! Я поздравляю тебя и Татьяну Степанову с медалью ЧМ! Вы невероятные, и я восхищаюсь вашей силой духа.

Мне очень жаль, что отношения между нашими странами повлияли на твоё отношение ко мне. Я себе такого не позволила после Токио и не позволю сейчас. Я каждый день думаю о том, чтобы с вами и вашими близкими всё было хорошо, и я почему-то думала, что вы это понимаете (зная меня и моего тренера столько лет). Но вы не обязаны, так как я ни разу об этом не сказала вслух".

Прости мне мою слабость, я не могла найти слов, я боялась, что моё «как вы там?» ещё больше разозлит вас. Так как ответ на этот вопрос понятен. И я была уверена — никакое моё слово не облегчит ваши переживания и страдания.

Я ничего не могу сделать с этой специальной военной операцией (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата»), и это разбивает мне сердце. Я ни в коем случае не оправдываю себя, я просто хочу, чтобы ты хотя бы попробовала понять меня.

Я совершила ошибку, но на тот момент я думала, что мои слова вам никак не помогут. Но молчание — не равно согласие.

Не думаю, что ты меня поймёшь… я перечитываю это всё и понимаю, что слова никак ничего не облегчают«, — приводит сообщение Ласицкене “Sports.ru”.

За Ласицкене особенно обидно

Не хочется накачивать пафос, но Ласицкене — настоящий Человек, с большой буквы. Мария признаёт, что её сообщение было поздним. Но, согласитесь, оно было, и это уже значит многое в наши непростые времена.

Понятно, что на Украине сейчас сложное отношение к россиянам. Даже к тем, что раньше были одной семьёй, не то что к приятелям или просто соперницам. Поэтому можно понять, почему Ярослава так расставляет акценты.

Ласицкене же находит в себе силы обращаться к бывшей подруге. И есть ощущение, что она хочет сказать больше, чем может себе позволить.

Вопрос только в том, а услышит ли это кто-нибудь?

В любом случае очень жаль, что Мария не может высказаться на языке спорта. Досадно, что всем нам приходится вспоминать об одной из лучших российских спортсменок последних лет не в контексте каких-то ярких спортивных достижений, а из-за отношений с бывшей подругой из Украины.

Так быть не должно.