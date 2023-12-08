Российские легкоатлеты не выступят на Олимпиаде в Париже

В пятницу МОК сообщил, что организация допустила атлетов из России и Белоруссии до Олимпиады. Участие примут спортсмены, которые сумели пройти квалификацию в своих видах спорта, они будут выступать в нейтральном статусе. Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.



«Возможно, вы увидите каких-то нейтральных атлетов из России и Белоруссии на Олимпиаде в Париже, но только не в легкой атлетике. Позиция в нашем виде спорта не изменилась, она устойчивая, ее принял исполком, совет ее придерживается. Она практически единогласно поддерживается атлетической семьей», — сказал Коу на пресс-конференции.