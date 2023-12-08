Российские легкоатлеты не выступят на Олимпиаде в Париже

В пятницу МОК сообщил, что организация допустила атлетов из России и Белоруссии до Олимпиады. Участие примут спортсмены, которые сумели пройти квалификацию в своих видах спорта, они будут выступать в нейтральном статусе. Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
«Возможно, вы увидите каких-то нейтральных атлетов из России и Белоруссии на Олимпиаде в Париже, но только не в легкой атлетике. Позиция в нашем виде спорта не изменилась, она устойчивая, ее принял исполком, совет ее придерживается. Она практически единогласно поддерживается атлетической семьей», — сказал Коу на пресс-конференции.
«Мы не испытываем давления в связи с решением МОК о допуске россиян и белорусов. Это было решение, которое подтвердило выводы олимпийского саммита. Оно подтверждает приоритет международных федераций в вопросах допуска. У нас фиксированная позиция, она не изменилась. Мы принимаем решения в интересах нашего спорта. Это то, что совет сделал», — добавил спикер.
В марте 2023 года совет World Athletics принял рекомендацию рабочей группы и согласился восстановить полноценный статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), но продлил «на обозримое будущее» отстранение спортсменов из России и Белоруссии от стартов под эгидой World Athletics из-за ситуации на Украине.