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19:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Призер Олимпиады в прыжках с шестом Сидорова завершила карьеру

Серебряный призер Олимпийских игр (ОИ) в прыжках с шестом Анжелика Сидорова завершила карьеру. Об этом она объявила на странице в Telegram.

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Источник: Reuters

«Думаю, многие из вас и так понимали, к чему идет дело и, кажется, пришла пора поставить точку. Весь год, с момента, как я узнала, что беременна, я уговаривала себя не торопиться, оставляла себе шанс передумать, но не вышло», — написала спортсменка, отметив, что перестала получать удовольствие от легкой атлетики.

Сидорова поделилась, что старалась сохранить уважение к Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), но это было не взаимно. Она отметила, что не так представляла себе момент, когда завершит карьеру.

32-летняя Сидорова — чемпионка Европы-2014 и чемпионка мира-2019. 27 сентября спортсменка родила сына.

8 декабря Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян к Олимпиаде-2024. При этом глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что российские легкоатлеты пропустят Игры.

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