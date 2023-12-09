Призер Олимпиады в прыжках с шестом Сидорова завершила карьеру
Серебряный призер Олимпийских игр (ОИ) в прыжках с шестом Анжелика Сидорова завершила карьеру. Об этом она объявила на странице в Telegram.
Серебряный призер Олимпийских игр (ОИ) в прыжках с шестом Анжелика Сидорова завершила карьеру. Об этом она объявила на странице в Telegram.
«Думаю, многие из вас и так понимали, к чему идет дело и, кажется, пришла пора поставить точку. Весь год, с момента, как я узнала, что беременна, я уговаривала себя не торопиться, оставляла себе шанс передумать, но не вышло», — написала спортсменка, отметив, что перестала получать удовольствие от легкой атлетики.
Сидорова поделилась, что старалась сохранить уважение к Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), но это было не взаимно. Она отметила, что не так представляла себе момент, когда завершит карьеру.
32-летняя Сидорова — чемпионка Европы-2014 и чемпионка мира-2019. 27 сентября спортсменка родила сына.
8 декабря Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян к Олимпиаде-2024. При этом глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что российские легкоатлеты пропустят Игры.