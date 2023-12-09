Призер Олимпиады в прыжках с шестом Сидорова завершила карьеру

«Думаю, многие из вас и так понимали, к чему идет дело и, кажется, пришла пора поставить точку. Весь год, с момента, как я узнала, что беременна, я уговаривала себя не торопиться, оставляла себе шанс передумать, но не вышло», — написала спортсменка, отметив, что перестала получать удовольствие от легкой атлетики.