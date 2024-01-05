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12:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Осужденный за убийство легкоатлет-ампутант Писториус вышел на свободу по УДО

Южноафриканский бегун-ампутант Оскар Писториус, осужденный за убийство своей девушки, вышел на свободу, сообщает Associated Press.

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Источник: Reuters

37-летний спортсмен был выпущен из-под стражи по УДО. После освобождения Писториус будет жить в доме своего дяди в пригороде Претории.

Спортсмен будет находиться под надзором правоохранительных органов до декабря 2029 года. Он должен находиться дома в определенные часы дня, также ему запрещено употреблять алкоголь и общаться со СМИ.

В ночь на 14 февраля 2013 года Писториус убил свою девушку Реву Стенкамп. Спортсмен сделал несколько выстрелов в запертую дверь туалета, за которой находилась Стенкамп. Позднее бегун заявил, что принял ее за грабителя.

Изначально Писториуса признали виновным в непредумышленном убийстве и приговорили к пяти годам лишения свободы, спустя год его досрочно выпустили и заключили под домашний арест. В ноябре 2017 года после ряда протестов прокуратуры бегуна приговорили к 13 годам и 5 месяцам заключения за умышленное убийство.

В ноябре 2023 года южноафриканец обратился в конституционный суд с просьбой рассмотреть его условно-досрочное освобождение. Суд удовлетворил запрос спортсмена.

Писториус является шестикратным чемпионом Паралимпийских игр. В 2012 году он выступил на Олимпиаде в Лондоне и дошел до полуфинала на дистанции 400 м, в котором показал худший результат.

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