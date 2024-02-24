Белорусские легкоатлеты завоевали три золота в первый день чемпионата России в залах

Первый соревновательный день принес нашей делегации четыре медали — три золотые и одну бронзовую. В беге на 60 метров с барьерами у женщин победу одержала Эльвира Граборенко. Белоруска разменяла 8-секундный рубеж, показав лучший личный результат сезона — 7,97 сек. Еще одна наша бегунья Руслана Романовская стала в этом виде четвертой. На аналогичной дистанции среди мужчин сильнейшим оказался Виталий Парахонько, который остановил секундомер на отметке в 7,62 сек.



В секторе для тройного прыжка лучшим стал Максим Нестеренко, который в заключительной попытке улетел на 16 метров 87 сантиметров. Кроме того, в финале на «гладкой» 60-метровке наша Янина Луценко стала бронзовой медалисткой, финишировав со временем 7,34 сек. В этом же виде программы у мужчин шестую позицию занял Максим Граборенко.



В десятку лучших в первый день чемпионата России также попали наши Дмитрий Иваненко (3000 метров, 5-е место) и Татьяна Шабанова (3000 метров, 7-е место). В субботние финалы из белорусов квалифицировались Виолетта Скворцова (прыжки в длину), Никита Данилов (прыжки в высоту), а также Олег Томашевич и Евгений Бриги (толкание ядра). Турнир в Москве завершится в воскресенье.