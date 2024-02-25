Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Лас-Пальмас
Осасуна
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лечче
Интер
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Боруссия Д
Хоффенхайм
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
ПСЖ
Ренн
01
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Джерси
Тампа-Бэй
Футбол. Зарубежный
21:30
Аугсбург
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
18:15
Бетис
Атлетик
31
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Севилья
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Вольфсбург
22
Хоккей. НХЛ
23:30
Питтсбург
Филадельфия
Футбол. Зарубежный
17:00
Гавр
Реймс
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Ницца
Клермон Фут
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Тулуза
Лилль
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри
Наполи
11
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Нефтехимик
25
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь РС
СКА
32
Футбол. Зарубежный
16:30
Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Кадис
Сельта
22
Футбол. Зарубежный
15:00
Ланс
Монако
23
Хоккей. НХЛ
26.02
Баффало
Каролина
Хоккей. НХЛ
26.02
Виннипег
Аризона
Хоккей. НХЛ
26.02
Коламбус
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
26.02
Чикаго
Детройт
Футбол. Зарубежный
14:30
Ювентус
Фрозиноне
32
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Локомотив
20
Хоккей. НХЛ
26.02
Анахайм
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Анахайм
Б
32
Все события
Фоторепортажи
20Арина Соболенко стала чемпионкой Australian Open — 2024
46Турнир ACA 170. Гончаров победил Вязигина и вышел в финал Гран-при тяжелого веса
19:33 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские легкоатлеты выиграли 11 медалей на чемпионате России в помещении

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве завершился чемпионат России по легкой атлетике в помещении, участие в котором принимали 23 белорусских спортсмена, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: БЕЛТА

Заключительный соревновательный день принес нашей делегации две награды. Двукратной чемпионкой турнира стала Виолетта Скворцова: накануне белоруска одержала победу в прыжках в длину, а сегодня оказалась сильнейшей в тройном прыжке с результатом 14,36 метра. Серебряной медалисткой ЧР стала прыгунья с шестом Ирина Жук, покорившая высоту в 4,45 метра.

Близка к призам в воскресенье была еще пара наших легкоатлетов. Карина Демидик заняла четвертое место в прыжках в высоту, а Вячеслав Скудный также финишировал четвертым на дистанции 1500 метров. В этом же виде программы Артем Калачев расположился на пятой позиции, Дмитрий Савин стал седьмым, а Дмитрий Иваненко — восьмым.

Таким образом, в сумме за три дня в Москве белорусские спортсмены добыли 11 наград (7−3−1). Ранее успех на чемпионате России праздновали Олег Томашевич (толкание ядра), Матвей Волков (прыжки с шестом), Максим Нестеренко (тройной прыжок), Эльвира Граборенко и Виталий Парахонько (60м с барьерами). На подиум также поднимались Анна Михайлова (400м, серебро), Максим Андралойть (семиборье, серебро) и Янина Луценко (60м, бронза).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь