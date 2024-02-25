Белорусские легкоатлеты выиграли 11 медалей на чемпионате России в помещении

Заключительный соревновательный день принес нашей делегации две награды. Двукратной чемпионкой турнира стала Виолетта Скворцова: накануне белоруска одержала победу в прыжках в длину, а сегодня оказалась сильнейшей в тройном прыжке с результатом 14,36 метра. Серебряной медалисткой ЧР стала прыгунья с шестом Ирина Жук, покорившая высоту в 4,45 метра.



Близка к призам в воскресенье была еще пара наших легкоатлетов. Карина Демидик заняла четвертое место в прыжках в высоту, а Вячеслав Скудный также финишировал четвертым на дистанции 1500 метров. В этом же виде программы Артем Калачев расположился на пятой позиции, Дмитрий Савин стал седьмым, а Дмитрий Иваненко — восьмым.



Таким образом, в сумме за три дня в Москве белорусские спортсмены добыли 11 наград (7−3−1). Ранее успех на чемпионате России праздновали Олег Томашевич (толкание ядра), Матвей Волков (прыжки с шестом), Максим Нестеренко (тройной прыжок), Эльвира Граборенко и Виталий Парахонько (60м с барьерами). На подиум также поднимались Анна Михайлова (400м, серебро), Максим Андралойть (семиборье, серебро) и Янина Луценко (60м, бронза).